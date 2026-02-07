Sport Manfredonia
Manfredonia-Afragolese, le probabili formazioni: debutto per Sanaj?
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia-Afragolese, le probabili formazioni: debutto per Sanaj?
Il Manfredonia deve inserire un 2007 per far fronte all’assenza di Biagioni. Nell’Afragolese spazio all’ex Porzio in una formazione molto offensiva.
MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Spinelli, Giglio, De Luca; Rondinella, Di Maso (06), Ceparano, Carullo; Hernaiz, Jallow; Sanaj (07). Allenatore: Pezzella.
AFRAGOLESE (4-3-3): Puca (06); Massaro, Senese, Filippini, Sepe; Massaro, Gioielli, Porzio (05); Torassa, Scafaro (09), Ferrara. Allenatore: Ciaramella.