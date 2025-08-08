[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, adottiamo questi 5 splendidi cuccioli di piccola taglia

Sono stupendi, avranno un mese circa e tra venti giorni potranno essere adottati. Oggi verrà a ritirarli l’Enpa di Manfredonia che completerà l’allattamento. Poi sono adottabili, completi di vaccinazione e microchip. Offriamo loro affetto ed amore. Ve lo garantisco un cane arricchisce la vita e questi pelosetti oltre ad essere bellissimi sono di piccola taglia come la mia Lilli. Grazie

Per info: 329 772 4680