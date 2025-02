[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno”

Il Comune di Manfredonia partecipa all’iniziativa “M’illumino di Meno”, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar e Rai Radio2, che dal 2005 sensibilizza cittadini, istituzioni e imprese sull’importanza della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Venerdì 21 febbraio, in occasione di questa ricorrenza, l’amministrazione comunale spegnerà per tutta la notte le luci di Palazzo San Domenico, sede del Municipio. La scelta della data non è casuale: cade alla fine di una settimana di lavoro, momento ideale per riflettere sulle abitudini quotidiane e sull’importanza del risparmio energetico. Un gesto simbolico ma significativo per ribadire l’impegno della città verso una maggiore consapevolezza energetica e la tutela dell’ambiente.

“L’adesione del Comune di Manfredonia a ‘M’illumino di Meno’ rappresenta un segnale concreto per promuovere un uso più responsabile delle risorse energetiche e sensibilizzare la cittadinanza su un tema di fondamentale importanza per il nostro futuro – dichiara l’Assessora all’Ambiente Mariarita Valentino –. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare con piccoli gesti quotidiani che possano contribuire alla riduzione degli sprechi e alla salvaguardia del nostro ecosistema. La sostenibilità è un impegno collettivo e ogni azione, anche la più piccola, può fare la differenza”.

L’amministrazione comunale continuerà a promuovere iniziative volte alla tutela ambientale e alla diffusione di buone pratiche di risparmio energetico, nella convinzione che solo attraverso l’impegno condiviso sia possibile costruire un futuro più sostenibile per Manfredonia e per le nuove generazioni.