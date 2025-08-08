[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia aderisce all’Associazione Nazionale “Città del Bio”

L’Amministrazione Comunale di Manfredonia compie un passo importante verso uno sviluppo economico sostenibile e rispettoso dell’ambiente: la Giunta ha deliberato l’adesione all’Associazione Nazionale Città del Bio, che riunisce i Comuni e le autonomie locali impegnati nella promozione delle produzioni biologiche, della biodiversità e di stili di vita salutari.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile e dal Consigliere Comunale Alfredo De Luca – con delega alla biodiversità -, azione prevista nell’ambito delle linee programmatiche del DUP comunale volte a favorire politiche e interventi che accelerino uno sviluppo economico sostenibile e di qualità.

“Con questa adesione – afferma l’Assessore Gentile – Manfredonia entra a far parte di una rete nazionale che promuove la cultura del biologico, l’educazione alimentare e la tutela della salute e dell’ambiente. È un primo passo che ci consentirà di accrescere la visibilità delle nostre eccellenze agricole e turistiche e di lavorare in sinergia con altri territori per la crescita sostenibile del nostro comprensorio.”

L’adesione a Città del Bio rappresenta l’avvio di un percorso ambizioso: la costituzione del Distretto del Bio del Gargano Sud, che vedrà coinvolti, oltre a Manfredonia, anche i Comuni di Mattinata, San Giovanni Rotondo e Zapponeta. Un progetto strategico per la valorizzazione delle produzioni biologiche, la promozione turistica integrata e la creazione di nuove opportunità per le imprese locali.

“Il Distretto del Bio sarà uno strumento fondamentale per sostenere l’agricoltura di qualità, la filiera corta e un modello di sviluppo etico e sostenibile, che coniughi economia e ambiente” – sottolinea il Consigliere De Luca.

L’Amministrazione conferma così il proprio impegno per un’economia verde, innovativa e rispettosa delle risorse naturali, favorendo la collaborazione tra enti, produttori e cittadini in un’ottica di governance partecipata del territorio.