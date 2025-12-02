[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, addio ad Antonio Rivetto, figura storica del basket sipontino

Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa di Antonio Rivetto, figura storica e indimenticabile del basket sipontino.

Antonio è stato molto più di un allenatore: negli anni Ottanta, alla guida della storica Enichem Manfredonia, ha acceso una passione sportiva che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. Il suo impegno e la sua dedizione sono poi proseguiti con lo stesso entusiasmo nel ruolo di dirigente della SSD Giuseppe Angel, continuando a sostenere e promuovere la crescita del movimento cestistico locale.

La sua competenza, la sua umanità e il suo amore per il basket rimarranno per sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare al suo fianco.

Alla famiglia Rivetto giungano le nostre più sentite condoglianze e l’abbraccio commosso dell’intera comunità sportiva.