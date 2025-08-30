[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, addio a Rocco Piccolo. Campo: “Notizia dolorosa”

La notizia della scomparsa di Rocco Piccolo è stata tanto inaspettata quanto dolorosa.

Se ripenso agli ultimi 30 anni di attività politica lo rivedo condividere tutte le scelte che compimmo, io giovane sindaco e lui affidabile assessore al Bilancio, e che hanno cambiato in meglio il destino della nostra comunità.

Per 9 anni abbiamo vissuto quell’esperienza amministrativa con passione e impegno. Un tempo lungo che me ne ha fatto conoscere e apprezzare anche la carica umana e la contagiosa simpatia.

E anche quando le nostre strade politiche si sono divise, mai sono venuti meno, reciprocamente, il rispetto e la lealtà.

Desidero esprimere alla famiglia di Rocco tutta la mia vicinanza e il mio sostegno, certo che saranno in tantissime e tantissimi a ricordarlo con affetto.

Paolo Campo