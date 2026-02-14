Manfredonia accoglie una delegazione di studenti ucraini, resteranno in città per qualche settimana

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🇮🇹🤝🇺🇦 Manfredonia accoglie la delegazione scolastica di Haysin (Ucraina)

Da ieri, 13 febbraio e fino a lunedì 23 febbraio, Manfredonia ospita studenti e docenti provenienti da Haysin (Ucraina), nell’ambito del Memorandum di collaborazione tra il Comune di Manfredonia e il Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine in Italia APS.

Un’esperienza di scambio culturale e scolastico che unisce istruzione, cultura, turismo e promozione del territorio, rafforzando i legami tra comunità e istituzioni.

Siamo lieti di annunciare che parteciperanno al Carnevale e alle Grandi Parate, contribuendo alla riuscita della manifestazione!

Grazie di cuore, Benvenuti!

Comune di Manfredonia