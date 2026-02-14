Attualità Manfredonia

Manfredonia accoglie una delegazione di studenti ucraini, resteranno in città per qualche settimana

Redazione14 Febbraio 2026
🇮🇹🤝🇺🇦 Manfredonia accoglie la delegazione scolastica di Haysin (Ucraina)

Da ieri, 13 febbraio e fino a lunedì 23 febbraio, Manfredonia ospita studenti e docenti provenienti da Haysin (Ucraina), nell’ambito del Memorandum di collaborazione tra il Comune di Manfredonia e il Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine in Italia APS.
Un’esperienza di scambio culturale e scolastico che unisce istruzione, cultura, turismo e promozione del territorio, rafforzando i legami tra comunità e istituzioni.

Siamo lieti di annunciare che parteciperanno al Carnevale e alle Grandi Parate, contribuendo alla riuscita della manifestazione!
Grazie di cuore, Benvenuti!

Comune di Manfredonia

Redazione14 Febbraio 2026
