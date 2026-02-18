[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia accoglie la delegazione ucraina. La Marca: “Vivere per la pace”

Con grande emozione, ieri, in presenza di tanti dirigenti scolastici, insegnanti, abbiamo accolto in Sala Consiglio una delegazione proveniente da Haisyn, impegnata in un progetto di scambio culturale promosso dal Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine in Italia APS e comunità ucraina di Manfredonia.

Si è trattata di una testimonianza viva di coraggio e di speranza colta nelle parole dei rappresentanti e nel vifeo messaggio del console ucraino.

Oltre 40 sono stati ragazzi e ragazze accolte in famiglie e istituti religiosi della nostra diocesi. Li abbiamo visti domeniica scorsa sfilare tra i gruppi durante la Gran parata del carnevale, indossando vestiti tradizionali, con grande orgoglio.

Fra qualche giorno, ricorderemo l’ invasione della Russia ai danni dell’Ucraina, una guerra alle porte di casa a cui l’ Italia ha risposto dando sostegno e accogliendo.

La Pace, ci ricorda spesso don Ciotti, non è solo assenza di guerra, ma viene dalla dignità, dalla libertà e dal diritto di ciascuno a vivere in condizioni che creano tutto questo. La Pace viene dall’inquietudine dei cuori e delle coscienze. Non si tratta di vivere in Pace, ma di vivere per la Pace. Sono troppi coloro che vogliono vivere in Pace. È quindi un impegno individuale e di comunità, vusduto nella quotidianità e nelle relazioni.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia