Manfredonia, abbandonati quintali di rifiuti in zona industriale

Questa mattina è stato riscontrato un grave episodio di sversamento illecito di rifiuti nella zona industriale di Manfredonia. Quintali di rifiuti, comprese eco balle, sono stati abbandonati illegalmente, creando un danno ambientale inaccettabile per il nostro territorio.

Mi sono immediatamente recata sul posto per un sopralluogo insieme al tecnico del Comune, alla Polizia Locale e ai Carabinieri Forestali. Le autorità competenti avvieranno le indagini per individuare i responsabili di questo atto criminale.

Non tollereremo simili atti di devastazione ambientale. Il Comune di Manfredonia è in prima linea nella tutela del territorio e farà tutto il possibile affinché i colpevoli vengano identificati e sanzionati. Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini: chiunque abbia informazioni utili segnali immediatamente alle autorità competenti.

L’ambiente è un bene comune e non permetteremo che venga deturpato da comportamenti irresponsabili e illegali. Proseguiremo con fermezza nelle indagini e adotteremo tutte le misure necessarie per la bonifica dell’area e per prevenire ulteriori episodi simili.

Mariarita Valentino

Assessora all’Ambiente