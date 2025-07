[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, 55 verbali negli ultimi mesi contro l’abbandono di rifiuti

✅ L’Amministrazione comunale prosegue con determinazione nella lotta all’abbandono indiscriminato dei rifiuti, una delle criticità ambientali più rilevanti per il decoro e la vivibilità urbana.

Grazie alla sinergia tra l’Assessorato all’Ambiente, la Polizia Locale e ASE SpA, continuano le attività di controllo su tutto il territorio comunale. In particolare, nei giorni scorsi l’azione di vigilanza ha interessato Corso Manfredi, dove sono stati individuati numerosi conferimenti impropri all’interno dei cestini portarifiuti pubblici, concepiti esclusivamente per i piccoli scarti di passaggio e non per l’eliminazione di rifiuti domestici.

📋 Sono 55 i verbali elevati negli ultimi mesi nei confronti di cittadini che non hanno rispettato le norme vigenti in materia di conferimento e gestione dei rifiuti.

🛑 I controlli continueranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di contrastare comportamenti incivili e promuovere un maggior senso di responsabilità collettiva.

🎙️Dichiarazione dell’Assessora all’Ambiente, MariaRita Valentino:

“Il conferimento scorretto dei rifiuti nei cestini pubblici è un gesto apparentemente piccolo, ma che genera conseguenze significative in termini di degrado. La nostra priorità è salvaguardare l’igiene urbana e tutelare l’immagine di Manfredonia. Chiediamo la collaborazione attiva di tutti i cittadini: solo insieme possiamo costruire una comunità più sostenibile.”

♻️ L’Amministrazione invita la cittadinanza a rispettare le regole sul corretto smaltimento dei rifiuti e a segnalare eventuali situazioni di abbandono. Ogni gesto di responsabilità contribuisce a costruire una città più decorosa, vivibile e rispettosa dell’ambiente.