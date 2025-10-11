[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, 4 candidati per il Consiglio Regionale (ipotesi Totaro?)

Saranno quattro, salvo sorprese dell’ultim’ora come la candidatura di Gianluca Totaro con il M5S, i candidati al Consiglio Regionale Pugliese, due con il centrosinistra a sostegno di Decaro e due con il centrodestra a sostegno di Lobuono.

Con il PD c’è il candidato consigliere uscente Paolo Campo, pronto a dar battaglia per la terza elezione di fila. A sostegno di Decaro anche Innocenza Starace con Alleanza Verdi Sinistra.

Nel centrodestra vi sono due consiglieri comunali cittadini: Ugo Galli per Forza Italia e Liliana Rinaldi con Fratelli d’Italia, che di recente è passata dal partito di Tajani a quello della premier Giorgia Meloni.