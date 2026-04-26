Sport Manfredonia
Manfredonia: 0-0 con l’Andria ed occasione sciupata
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Manfredonia: 0-0 con l’Andria ed occasione sciupata
Il pareggio del Miramare con la Fidelis Andria non regala ancora la salvezza al Manfredonia, costretta a fare risultato nell’ultima giornata in trasferta contro l’Acerrana, ultima in classifica.
Le buone notizie vengono dagli altri campi: il 2-2 di Sarno, lascia il Manfredonia al comando della classifica avulsa contro Sarnese e Francavilla Fc. Perdono Nola (5-0 a Pagani) e l’Heraclea contro il Martina.