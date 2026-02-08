Maltempo protagonista anche nella prossima settimana
Secondo Meteo.it il maltempo sarà protagonista anche nella prossima settimana.
Anche le ultime proiezioni confermano che settimana prossima l’Italia continuerà ad essere esposta a un flusso di correnti occidentali in cui si muoveranno numerose perturbazioni provenienti dall’Atlantico. Almeno fino a metà mese, ma probabilmente anche oltre, non si intravede nessun tentativo di consolidamento di un’alta pressione che possa interrompere questo flusso perturbato e contrassegnato da marcata variabilità.
Mercoledì transiterà la parte più attiva della perturbazione,con effetti principalmente al Centro-Sud e nelle Isole dove avremo numerose piogge sparse.
Per giovedì si profila un altro rapido passaggio perturbato, con maltempo ancora una volta più concentrato sulle regioni centromeridionali dove saranno possibili anche diversi episodi di instabilità con rischio di locali rovesci o temporali, il tutto accompagnato anche da molto vento.
Stando alle attuali proiezioni, poi, nel corso del weekend di San Valentino l’ennesimo impulso perturbato dovrebbe scavare un vortice di bassa pressione a ridosso della penisola con tempo perturbato al Centro-Sud, altra fase molto ventosa e afflusso di aria più fredda.