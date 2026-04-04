Maltempo, Gatta: “Speriamo non siano solo passerelle”

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MALTEMPO, GATTA (FDI): DOPO I SOPRALLUOGHI (E CHE NON SIANO SOLO PASSERELLE!), LA REGIONE METTA IN CAMPO AZIONI CONCRETE

“Esprimo tutta la vicinanza e solidarietà ai miei conterranei che in queste ore stanno vivendo momenti di grandi difficoltà. Ancora una volta la Capitanata subisce i danni causati dal maltempo e dai cambiamenti climatici e ancora una volta ci lecchiamo le ferite per un territorio che rischia isolamento e gravi danni economici. Passato il tempo dei sopralluoghi (che mi auguro non siano solo passerelle di rito), però, è tempo di quantificare i danni e mettere sul tappeto azioni concrete.

“È necessario attivare immediatamente tutti gli strumenti disponibili a sostegno delle aziende agricole messe in ginocchio: penso, ad esempio, ad AGRICAT, che il Ministero dell’Agricoltura ha reso più operativo e accessibile in tempi rapidi. Gli agricoltori hanno bisogno di segnali concreti per salvare produzioni e imprese.

“Allo stesso tempo, ritengo che la Regione Puglia non possa limitarsi ad attendere esclusivamente le risorse nazionali. Serve uno scatto di responsabilità: così come fatto da altre Regioni, il Piemonte ad esempio, è indispensabile mettere in campo fondi regionali straordinari per affrontare l’emergenza e sostenere concretamente i territori colpiti.

“I danni, purtroppo, non riguardano solo l’agricoltura. Sono almeno 25 le strade gravemente compromesse dalle piogge torrenziali, con intere aree che rischiano l’isolamento. Questo significa difficoltà nei collegamenti, nei servizi e nelle attività economiche, con ripercussioni che rischiano di protrarsi ben oltre l’emergenza.Senza voler alimentare polemiche, ma con il dovere della verità, è evidente che situazioni come queste impongono anche una riflessione seria sullo stato della manutenzione del territorio e della viabilità: la Provincia i fondi li ha ma bisogna saperli utilizzare. Sarebbe sufficiente, ad esempio, evitare spese inutili per arredi costosi, strutture burocratiche e staff da migliaia di euro per poter fare economia. Ricordo che durante il mio mandato da presidente della Provincia, in quattro anni ho destinato alle strade, solo sui monti dauni, oltre 50 milioni di euro con i quali sono stati fatti interventi ma non bastano se non accompagnati da una manutenzione continua. Per questo motivo, mi auguro che, accanto alle indispensabili misure di sostegno, si apra finalmente una fase nuova fatta di pianificazione, investimenti e responsabilità condivise. La Capitanata non può continuare a pagare il prezzo più alto ogni volta che il maltempo colpisce. Serve una risposta immediata, ma soprattutto una visione che guardi al futuro del nostro territorio con maggiore attenzione e concretezza.”