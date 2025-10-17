Attualità Manfredonia
Maltempo, chiuso anche l’ingresso Manfredonia Sud (Siponto)
La pioggia ha messo in ginocchio Manfredonia, con chiusure di strade in più punti, allagamenti e danni ad edifici scolastici.
Dal primo pomeriggio è chiuso anche l’ingresso Manfredonia Sud, la strada che dalla Basilica di Siponto conduce all’incrocio per Zapponeta-Cerignola e la SS89 per Foggia, per allagamenti.