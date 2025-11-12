Malika Ayane a Foggia per la stagione di prosa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MALIKA AYANE IN SCENA IL 14 E 15 NOVEMBRE PER LA STAGIONE DI PROSA

IL 17 NOVEMBRE PER IL GIORDANO IN JAZZ ARRIVA HIROMI

ore 21 – Teatro Giordano

Quattordici appuntamenti, tra prosa, musica, danza e narrazione, con artisti di primo piano del panorama nazionale e internazionale daranno vita alla stagione teatrale 2025/2026 del Comune di Foggia in collaborazione con Puglia Culture. Si parte il 14 e 15 novembre (ore 21) con Malika Ayane in live band con Edoardo Purgatori e Filippo Contro: “Brokeback Mountain – A play with music” in cui la celebre cantautrice si misura con un classico della narrativa contemporanea, in un adattamento teatrale intenso e toccante di I segreti di Brokeback Mountain dal racconto di Annie Proulx, una storia di amore segreto tra due giovani cowboy del Wyoming degli anni ’60. Un’intensa produzione teatrale con musiche dal vivo di Dan Gillespie Sells per la regia di Giancarlo Nicoletti. Lunedì 17 novembre (ore 21) per la seconda serata del Giordano in Jazz, sul palco del Teatro Giordano arriva la virtuosa pianista giapponese Hiromi, con il suo nuovo progetto Sonicwonder, promette un’esibizione travolgente tra jazz fusion, elettronica e improvvisazione.

LA STAGIONE TEATRALE

Gli appuntamenti della stagione teatrale proseguono il 22 novembre con un fuori abbonamento sul palco del Teatro Giordano Antonino festeggia 20 anni di carriera con Venti25-Il concerto evento. Un viaggio musicale intimo e potente, tra brani iconici e nuove emozioni, tra pop, soul e ricordi, per un artista che ha saputo evolversi rimanendo sempre autentico. Due gli spettacoli in programma anche a dicembre. Il 6 e 7 Scandalo, la nuova commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo, interpretata da Anna Valle e Gianmarco Saurino, con Orsetta De Rossi, Angelo Tanzi e Matilde Pacella. Al centro della scena, una scrittrice cinquantenne che affronta un nuovo e controverso amore con un uomo più giovane, in un gioco di specchi con il proprio passato e i giudizi della società. Il 18 e 19 Il medico dei pazzi, un classico della comicità partenopea, con Gianfelice Imparato, celebrerà il centenario della morte di Eduardo Scarpetta. Si prosegue il 17 e 18 gennaio con Morte accidentale di un anarchico, un classico del teatro politico italiano rivive con la verve di Lodo Guenzi, cantante e attore, qui protagonista di una delle opere più iconiche della drammaturgia di Dario Fo e Franca Rame per la regia di Giorgio Gallione. Una satira corrosiva sulla giustizia e sul potere che, a distanza di anni, conserva una forza dirompente. Il 24 e 25 gennaio con SOLO – The Legend of Quick-Change Arturo Brachetti porta a Foggia uno show che è pura magia visiva: trasformismi fulminei, ombre cinesi, sand painting e ironia. Brachetti incanta da anni intere platee europee e torna con uno spettacolo che è già un classico.

A febbraio il 7 e 8 Lucia Zotti e Paolo Sassanelli per la regia di Alessandro Piva saranno sul palco con Quanto basta, una commedia amara e tenera sulla vita di coppia e il tempo che passa, tra battibecchi quotidiani e piccole verità. Il 25 e 26 il maestro della scena Gabriele Lavia dirige e interpreta Lungo viaggio verso la notte l’opera più intima e autobiografica di Eugene O’Neill, con Federica Di Martino, un viaggio drammatico nei tormenti di una famiglia distrutta dalle dipendenze e dai rimpianti. Marzo si rivela prodigo di appuntamenti con ben tre spettacoli in calendario. Il primo a calcare il palco del Teatro Giordano sarà Paolo Calabresi che il 7 marzo con un fuori abbonamento porterà in scena Tutti gli uomini che non sono: monologo ironico e toccante sull’identità e le scelte della vita tratto dall’omonimo suo libro. Il 10 e 11 spazio a Claudio Bisio in La mia vita raccontata male, di Francesco Piccolo con la regia di Giorgio Gallione. Un racconto tragicomico in cui la vita di uno diventa quella di tutti. Dalle prime cotte ai Mondiali, dagli sbagli alle folgorazioni, Bisio ci conduce in una corsa scatenata tra ricordi e risate. Il 28 e 29 con Insight Lucrezia Nunzia Antonino, con la regia di Carlo Bruni, porta in scena un racconto visionario e musicale su Lucrezia Borgia, tra storia, mito e psicologia. Un’opera immersiva che intreccia musica dal vivo e teatro per dar voce a una figura femminile potente e controversa. Gli appuntamenti con la prosa proseguono il 14 e 15 aprile con Come gli uccelli, potente e lacerante capolavoro drammaturgico del franco-libanese Wajdi Mouawad, Premio Ubu 2024 – Miglior Nuovo Testo Straniero, con la regia di Marco Lorenzi. Un amore impossibile tra due giovani di origini diverse, sospesi tra passato e futuro. Una narrazione intensa che affronta le identità e le ferite della Storia. Il 23 e 24 aprile invece è in programma La Duse – Nessuna Opera, un omaggio danzato alla figura rivoluzionaria di Eleonora Duse. Un’opera visionaria, femminile, premiata come miglior produzione italiana di danza del 2024 con coreografia di Adriano Bolognino e Rosaria Di Maro e produzione COB Compagnia Opus Ballet. La stagione di prosa si chiuderà con l’ultimo appuntamento fuori abbonamento in programma l’8 maggio: FRA’ – San Francesco, la superstar del Medioevo di e con Giovanni Scifoni: uno spettacolo ironico e ispirato su San Francesco, tra spiritualità, comicità e teatro contemporaneo. Una figura “pop” riletta con affetto e intelligenza.

GIORDANO IN JAZZ – Autunno/Inverno 2025

Dopo gli appuntamenti con Keyon Harrold e Hiromi, il 9 dicembre (ore 21.00) sul palco del Teatro Giordano ci sarà una delle voci più raffinate del jazz vocale europeo, Emma Smith che chiuderà la stagione jazz autunno – inverno con eleganza e carisma, tra standard e brani originali. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Foggia, Assessorato alla Cultura è coordinata da Carlo Dicesare, curatore della rassegna dal 2015. Per informazioni aggiornate sul programma e l’acquisto dei biglietti, si invita a seguire i canali ufficiali del Teatro Giordano e la piattaforma Vivaticket.

Info: https://www.pugliaculture.it/circuito/foggia/