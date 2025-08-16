[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Maicol Vitellozzi porta le “geometrie impossibili” a Manfredonia

L’inventore del Crubik sceglie Nella il Forno per un evento esclusivo il 19 agosto

MANFREDONIA – Le creazioni che hanno fatto impazzire Torino stanno per sbarcare per la prima volta al Sud. Maicol Vitellozzi, il pasticcere aretino che ha rivoluzionato la colazione italiana con le sue “geometrie impossibili”, sarà ospite di Nella il Forno lunedì 19 agosto per un evento unico e irripetibile.

Dal Nord al Gargano: quando l’innovazione incontra la tradizione

Maicol Vitellozzi, 38 anni, porta con sé un curriculum che attraversa i templi della gastronomia italiana: dalla formazione ad ALMA al passaggio nell’Osteria Francescana di Massimo Bottura (3 stelle Michelin), fino alle cucine del Cracco di Milano. Ma è nella sua carriera torinese che nasce la vera rivoluzione: il Crubik, il primo croissant cubico d’Italia, che nel 2019 ha trasformato Torino in un fenomeno sociale, generando code chilometriche ogni mattina.

Oggi Maicol Vitellozzi gestisce la bakery “Maicol Croissant Pane Pasticceria” a Torino insieme alla socia Francesca Corbo, attirando quotidianamente centinaia di clienti che riconoscono nella sua ricerca costante un valore che va oltre il semplice consumo.

Quattro creazioni per un evento storico

Per l’occasione esclusiva di Manfredonia, Maicol Vitellozzi porterà quattro delle sue creazioni più iconiche:

Crubik : Il croissant cubico che ha rivoluzionato la colazione italiana, realizzato con tecniche di stampaggio innovative importate dalla Svezia. Un prodotto che richiede oltre 36 ore di lievitazione e rappresenta l’apice della geometria applicata alla viennoiserie.

: Il croissant cubico che ha rivoluzionato la colazione italiana, realizzato con tecniche di stampaggio innovative importate dalla Svezia. Un prodotto che richiede oltre 36 ore di lievitazione e rappresenta l’apice della geometria applicata alla viennoiserie. Pianeta : Un prodotto sfogliato rivoluzionario con un lievitato che contiene un altro lievitato, che ricorda un tiramisù. All’interno un babà al caffè non alcolico con crema al mascarpone. Un “lievitato dentro lievitato” che rappresenta l’apice della tecnica di Maicol Vitellozzi.

: Un prodotto sfogliato rivoluzionario con un lievitato che contiene un altro lievitato, che ricorda un tiramisù. All’interno un babà al caffè non alcolico con crema al mascarpone. Un “lievitato dentro lievitato” che rappresenta l’apice della tecnica di Maicol Vitellozzi. Flan : Creazione realizzata con impasto croissant e ripiena di una crema alla vaniglia senza uova, caratterizzata da un’intensità aromatica straordinaria e una consistenza incredibilmente morbida. Un perfetto equilibrio tra la tecnica della viennoiserie e la dolcezza della pasticceria tradizionale.

: Creazione realizzata con impasto croissant e ripiena di una crema alla vaniglia senza uova, caratterizzata da un’intensità aromatica straordinaria e una consistenza incredibilmente morbida. Un perfetto equilibrio tra la tecnica della viennoiserie e la dolcezza della pasticceria tradizionale. Cannolo: Un omaggio alla Sicilia che Maicol Vitellozzi adora, interpretato come cannolo sfogliato lievitato con ricotta, canditi di arancia e gocce di cioccolato. La croccantezza ricorda molto quella del cannolo originale siciliano, ma con la tecnica innovativa della viennoiserie.

“Un incontro tra anime affini”

Marco Guerra, titolare di Nella il Forno, spiega la genesi dell’evento: “Condividiamo con Maicol la stessa ossessione per la qualità e l’innovazione. Entrambi crediamo che la tradizione vada rispettata ma anche reinventata. È un onore ospitare chi ha dimostrato che l’impossibile può diventare realtà”.

L’evento rappresenta un momento storico per la pasticceria del Sud Italia: per la prima volta, le creazioni che hanno conquistato il Nord saranno disponibili esclusivamente da Nella il Forno, e solo per una giornata.

Un fenomeno che va oltre la pasticceria

I numeri parlano chiaro: la bakery “Maicol Croissant Pane Pasticceria” di Torino registra code quotidiane, con prodotti che si esauriscono regolarmente entro le prime ore del mattino.

“Le mie creazioni non sono solo dolci, sono il risultato di ricerca infinita, di notti insonni, di quella determinazione che trasforma la passione in arte”, conclude Maicol Vitellozzi.

Appuntamento il 19 agosto

L’evento si svolgerà per tutta la giornata del 19 agosto presso Nella il Forno a Manfredonia, dalle prime ore del mattino fino a esaurimento scorte. Si tratta di un’occasione unica per il territorio garganico di incontrare uno dei protagonisti della pasticceria italiana contemporanea e di assaporare creazioni che normalmente richiederebbero un viaggio a Torino.

Come recita il payoff storico di Nella il Forno, “sforniamo ricordi dal 1970”: il 19 agosto potrebbe essere l’inizio di un ricordo che il Gargano porterà con sé per sempre.

Per informazioni: Nella il Forno, Manfredonia