Mai timida o riservata, la donna Versace per l’Autunno-Inverno 2022

“Il nostro cast per la collezione Versace Autunno-Inverno 2022 è elettrizzante. Ragazze come Avanti, Anyier e Tilly incarnano perfettamente la donna Versace grazie all’attitude tipico delle nuove generazioni, diventando simbolo della diversità di genere, colore e origine. Rappresentano l’energia che caratterizza tutta la collezione basata su contrasti e tensioni – come un elastico teso sul punto di rilasciare la sua energia. Quella sensazione è semplicemente irresistibile per me. Apre a nuove possibilità ed è capace di far accadere qualsiasi cosa.”

Donatella Versace

L’inconfondibile bustier degli abiti Atelier Versace è il fulcro della nuova collezione. I suoi decori sono minimiz- zati e resi più attuali per essere incorporati ai capispalla scultorei e all’abbigliamento sportivo. Le silhouette sono seducenti e dal carattere forte esaltato dalle spalle scultoree e dai bustier che vengono rivelati sotto i completi aperti o intravisti sotto soprabiti oversize. Il bustier può essere sia una potente armatura sia un accessorio volutamente provocatorio che dona un senso di libertà e forza a chi lo indossa.