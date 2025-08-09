“Maestri” al Rione Junno di Monte Sant’Angelo

RIONE JUNNO in:

“Maestri” (II edizione)

Lunedì 11 agosto 2025

Monte Sant’ Angelo (FG)

Atrio ‘Madonna della Libera’ (di fianco alla Basilica San Michele)

ore 21.00

#LaCittàdeidueSitiUNESCO

“Maestri”, un progetto speciale di RIONE JUNNO, con il patrocinio del Comune di Monte Sant’Angelo.

Dopo lo straordinario successo della prima edizione, durante l’anno di Monte Sant’ Angelo capitale della cultura della Regione Puglia, torna la seconda edizione di ‘Maestri’: un omaggio alle figure che hanno inciso e lasciato segni indelebili nella storia, nella ricerca, nella scrittura, nella musica e nella poesia.

Sarà una serata-evento, in una location raffinata e ricercata, nella quale si celebreranno straordinarie figure ed artisti, attraverso racconti, ricordi, re-interpretazione delle loro opere.

Il live, che sarà un viaggio artistico nella propria memoria e storia, è firmato da Rione Junno “collettivo artistico con oltre 20 anni di carriera e riconosciuto come uno tra i massimi rappresentanti della nuova proposta musicale, radicata nella tradizione ma rivolta al futuro”.

Evento gratuito, fino a esaurimento posti.

Info: www.rionejunno.com | info@rionejunno.com