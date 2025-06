[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Maestrale e adrenalina a Vieste per il campionato italiano di motosurf

Il forte vento di Maestrale che nel weekend ha soffiato su Vieste non ha fermato la voglia di competizione dei piloti in gara per il Campionato Italiano di Motosurf, andato in scena il 28 e 29 giugno 2025 nel suggestivo scenario di Marina Piccola.

Due giornate all’insegna dell’adrenalina, della velocità e del divertimento hanno coinvolto atleti, pubblico e istituzioni in un evento memorabile. Sabato 28 giugno si è svolto il Campionato Interregionale di Moto d’Acqua, che ha visto sfidarsi quindici piloti provenienti dalla Puglia e dalle regioni limitrofe. Nel pomeriggio il pubblico ha potuto ammirare le spettacolari acrobazie sincronizzate e la danza su flyboard degli atleti Mattia Lancia e Carlotta Infussi. Domenica 29 giugno è stata la volta del Campionato Italiano di Motosurf, svoltosi nonostante il forte vento, che ha visto in gara venti atleti suddivisi nelle categorie amatori, professionisti, veteran e donne.

“Il bilancio è estremamente positivo: abbiamo riscontrato un entusiasmo contagioso non solo da parte dell’amministrazione comunale, ma anche della cittadinanza. L’intera manifestazione ha riscosso un grande successo, nonostante il Maestrale incessante,” ha dichiarato Salvatore Di Matteo, founder di One Eventi.

“Gli atleti in gara, tutti professionisti, non hanno avuto timore di affrontare le onde. Siamo riusciti a portare a casa questa splendida gara e ad assicurare il divertimento a tutti”, ha aggiunto Maurizio Pompa, presidente dell’associazione H28.

Le parole degli organizzatori trovano conferma nei risultati sportivi: nella categoria pro del motosurf, il favorito Lorenzo Tanda (reduce dal podio mondiale in Turchia) ha conquistato il primo posto, seguito da Eugenio Lafazan e Oleg Mihulka. Nella categoria amatori si è imposto Alessandro Terenghi, con Oksana Bazhytsha e Martin Peschke rispettivamente al secondo e terzo posto. La Bazhytsha ha primeggiato anche nella categoria donne, mentre Antonio Filippini si è aggiudicato l’oro tra i veteran.

Nel Campionato Interregionale di Moto d’Acqua, Giuseppe Parrilla ha dominato le categorie F2 e F4, seguito da Giuseppe Risolo e Vincenzo Bianco.

Il Campionato Italiano di Motosurf a Vieste è stato organizzato da One Eventi e H28, in collaborazione con la Regione Puglia e il Comune di Vieste, con il patrocinio di Puglia Promozione.