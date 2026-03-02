Macron annuncia il potenziamento dell’arsenale nucleare: “Pronti a tutelare l’Europa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato un significativo rafforzamento delle capacità nucleari della Francia durante un intervento alla base militare di Île Longue, uno dei principali siti strategici del Paese. Sebbene non abbia fornito cifre precise né dettagli operativi, Macron ha sottolineato che la Francia è pronta a mettere a disposizione dei partner europei strumenti di deterrenza nucleare in caso di necessità, citando espressamente Germania, Paesi Bassi e Polonia. In totale, otto nazioni europee partecipano a questa collaborazione, rafforzando quella che il presidente ha definito “una rete europea di sicurezza condivisa”.

“È necessario rafforzare la nostra deterrenza di fronte a minacce complesse, mantenendo la sovranità nazionale, con un approccio di deterrenza avanzata”, ha spiegato Macron. Il presidente ha evidenziato come le tensioni internazionali e la crescente instabilità geopolitica impongano una revisione e un consolidamento dei sistemi di difesa. “Viviamo un periodo di turbolenze geopolitiche, e i cittadini ne sono consapevoli. Questo giustifica il rafforzamento del nostro modello di sicurezza”, ha aggiunto, sottolineando che la Francia continuerà a garantire la propria protezione nazionale senza compromettere gli impegni internazionali.

Macron ha precisato inoltre che la deterrenza nucleare francese resterà “completamente integrata con la NATO”, ribadendo l’importanza della cooperazione transatlantica nel quadro di sicurezza europea. Secondo alcuni analisti, l’annuncio arriva in un momento di crescente preoccupazione per le dinamiche militari in Europa orientale e per la stabilità strategica nel continente, suggerendo che Parigi intenda rafforzare sia la propria posizione sia quella dei partner europei più vulnerabili.

Il rafforzamento delle capacità nucleari è visto anche come un messaggio politico diretto agli alleati e ai rivali: da un lato, rassicura i partner europei sulla disponibilità della Francia a condividere strumenti di difesa; dall’altro, segnala a potenziali avversari la determinazione francese a mantenere una deterrenza credibile e autonoma. L’iniziativa si inserisce in un più ampio dibattito sulla necessità per l’Europa di rafforzare la propria autonomia strategica, pur rimanendo integrata nelle strutture di sicurezza multilaterale esistenti.