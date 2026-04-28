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M5S: Mario Furore resta coordinatore provinciale Foggia

Bari, 28 aprile – “Il Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle, su indicazione del Presidente Giuseppe Conte, ha provveduto a ufficializzare la nomina dei coordinamenti territoriali in tutta Italia per rafforzare la presenza e il consolidamento del M5S sul territorio.

In Puglia tante le riconferme e spazio anche alle novità. Riconfermati il deputato Leonardo Donno a coordinatore regionale, Iunio Valerio Romano, già senatore, coordinatore provinciale Lecce, Letizia Morra, consigliera comunale a Canosa, coordinatrice provinciale Bat, Mario Furore, europarlamentare, coordinatore provinciale Foggia, Raimondo Innamorato, sindaco di Noicattaro, coordinatore provinciale di Bari. Tra le nuove nomine Ruggiero Valzano, già rappresentante del Gruppo territoriale Brindisi, coordinatore provinciale Brindisi, Laura Sebastio, del Gruppo territoriale di Taranto, coordinatrice provinciale Taranto, e il deputato Gianmauro Dell’Olio, coordinatore cittadino per la città di Bari.

“Una riconferma di cui sono grato, un riconoscimento frutto del lavoro svolto in questi anni e che porterò avanti senza sosta, con responsabilità e ancora più determinazione, sempre nell’interesse dei cittadini e per far crescere sempre più il Movimento” ha detto il deputato M5S Leonardo Donno. “La nostra squadra – continua – cresce anche grazie a nuovi amministratori locali che scelgono di aderire al M5S, gli iscritti ai gruppi territoriali, con i nostri rappresentanti in tutti i livelli istituzionali e con il lavoro in regione delle nostre consigliere e del vicepresidente e assessore Casili. Ringrazio il presidente Giuseppe Conte per la fiducia, la vicepresidente vicaria Paola Taverna, il vicepresidente Mario Turco e tutto il Consiglio nazionale. Doveroso un ringraziamento a Valentina Palmisano, europarlamentare e presidente del Collegio dei probiviri, con la quale abbiamo collaborato nel coordinamento in Provincia di Brindisi. Continueremo a lavorare senza sosta, con lei e la squadra dei coordinatori, dei rappresentanti istituzionali e gruppi territoriali in tutta la Puglia”.

“Continua il grande lavoro del Movimento 5 Stelle sui territori” ha detto Mario Turco, senatore e vicepresidente M5S. “Un lavoro che si allarga anche al processo di partecipazione che vedrà coinvolti i cittadini con Nova per la costruzione condivisa del programma di governo progressista dei prossimi anni. Un grande percorso inclusivo che coinvolgerà i cittadini, i professionisti, gli imprenditori e i tanti giovani di diversi territori. Andiamo avanti su questa strada, consapevoli di poter contare su una grande squadra che si arricchisce grazie al prezioso supporto dei tanti cittadini che ci sostengono”.