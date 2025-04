[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In osservanza del LUTTO NAZIONALE per la scomparsa di Papa Francesco, la FESTA DELLA TRANSUMANZA in programma il 25 aprile 2025 è stata rinviata. A breve sarà comunicata la nuova data.Grazie per la collaborazione.

MASSERIA FACENNA

PRO LOCO CARPINO

LIKE RIVISTA ENOGASTRONOMICA