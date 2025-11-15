[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lunetta Savino per la prima giornata del FFF

Foggia Film Festival, da domenica riflettori sulla XV edizione

con Lunetta Savino e l’Ensemble del conservatorio

Una conversazione con l’attrice Lunetta Savino e le Note di Classica, assaggi di musica eseguiti dall’Ensemble del conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, daranno il via domani, domenica 16 novembre, alla XV edizione del Foggia Film Festival, rassegna cinematografica ospitata dall’auditorium Santa Chiara e dal Cineteatro Sala Farina, presidi culturali del centro storico di Foggia.

“Visioni controvento” è il claim del festival di quest’anno, con opere filmiche in concorso o fuori concorso che invitano alla riflessione sul tema dei diritti costituzionali o di quelli sanciti dalla Carta dei diritti umani. Non mancheranno però tematiche care agli organizzatori del festival, quali la salvaguardia dell’ambiente, l’educazione alla non violenza, la parità di genere, la lotta alla mafia, al bullismo, all’omofobia. Feature films, Short Movies e Documentaries, lungometraggi, cortometraggi e documentari e lo Student Film Festival, dedicato alle opere degli studenti degli istituti superiori e delle accademie, sono le sezioni della rassegna.

L’appuntamento di domenica è all’Auditorium Santa Chiara, storica location della kermesse nel centro storico di Foggia, alle 17,15 con il Festival Opening, l’inaugurazione del festival con i brani eseguiti dall’Ensemble del conservatorio “Giordano”. Seguirà alle 18 la proiezione dei primi cinque cortometraggi in concorso nella sezione Short Movies.

Alle 19,30 nella sezione “Oltre gli schermi – I dialoghi” la conversazione con Lunetta Savino, condotta dalla giornalista Paola La Sala.

La serata si concluderà con la proiezione di due cortometraggi fuori concorso e infine del primo lungometraggio in concorso.

Ulteriori informazioni sui canali social del Foggia Film Festival e sul sito www.foggiafilmfestival.com

Il Festival è promosso e co-organizzato dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia ‘La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno Aps’ e dal Comune di Foggia-Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Biblioteca ‘La Magna Capitana’, il contributo di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e Coop Alleanza 3.0 per il sociale.

Foggia, 15 novembre 2025

