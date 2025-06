[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lunedì 9 giugno a Manfredonia si discute di scuole e teatro. “Con gli Occhi Aperti” lancia il Piano strategico del benessere con i Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta

Il Festival delle scuole e per le scuole “Con gli occhi aperti” si avvia al termine con i suoi ultimi appuntamenti: tra questi il 9 giugno, alle 19.30 presso il nuovo spazio Apocrifi sul Porto Turistico “Marina del Gargano” di Manfredonia, è in programma un convegno che tira le fila di questa XVII edizione.

Il Festival in questo 2025 ha subito un’importante trasformazione, diventando un progetto dell’ambito delle politiche sociali dei Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta.

“Scuola e teatro: per un piano strategico del benessere“. Questo è il titolo del convegno di questa edizione e sarà una tavola rotonda che darà avvio ai lavori per la costruzione dal basso di un Piano strategico del benessere, che vede nella relazione tra Scuola e Teatro uno strumento generativo capace di mettersi in ascolto delle nuove generazioni.

Partiremo dalle parole di Don Lorenzo Milani, particolarmente care agli Apocrifi, che dalla cima della montagna toscana rotolano ancora oggi fino a noi chiamandoci in causa.

Al convegno interverranno i referenti dei Comuni dell’Ambito Territoriale che quest’anno hanno permesso al Festival di diventare un’esperienza diffusa; Mons. Franco Moscone, arcivescovo della Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo; il prof. Gerardo Guccini (Università di Bologna), profondo studioso della relazione tra pratiche artistiche e pratiche formative; Giuseppe Antelmo (Casa dello Spettatore di Roma), che opera per la nascita di nuove comunità di mediatori teatrali; il prof. Paolo Ponzio (Direttore dipartimento di innovazione e ricerca umanistica dell’Università di Bari); il preside Francesco Di Palma (dirigente dell’Istituto scolastico capofila della Rete teatrale trasversale “Futuro Presente”);Stefania Marrone e Cosimo Severo (Bottega degli Apocrifi) e i ragazzi, le ragazze e le associazioni del territorio che vorranno prendere parola.

Ad aprire i lavori ci sarà un saluto dell’Assessora alla cultura della Regione Puglia Viviana Matrangola.

La partecipazione al convegno è a ingresso libero su iscrizione gratuita.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.