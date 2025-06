[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’under 15 Raffaele Clemente nei titolari della finale nazionale tra Inter e Fiorentina

Nell’agosto 2024, il giovanissimo talento calcistico Raffaele Clemente, a suon di goal, approdava nel settore giovanile della Fiorentina, uno dei migliori d’Italia. Dieci mesi dopo, dopo aver confermato le sue evidenti qualità tecniche, figurando sempre tra i titolari, Raffaele, è figurato nelle formazione titolare che ha affrontato gli under 15 dell’Inter, nella finale nazionale giocata a Rieti e terminata con la sconfitta della Fiorentina per due reti a uno.



È presto per dirlo ma Raffaele parrebbe un predestinato, uno di quelli anagraficamente giovanissimi ma con la testa di un “senior”. Dieci mesi fa scrissi “Vola Raffaele, vola”. Non mi sbagliavo, la previsione si è confermata giusta. Naturalmente, non posso che augurarti di volare ancora a lungo e di approdare quanto prima negli importanti palcoscenici nazionali del calcio che conta perché è quello il tuo naturale destino. Chapeu Raffaele.



Antonio Castriotta