Luna Park Manfredonia, la lista delle giostre
🎡 LUNA PARK 2025 – OFFICIAL ATTRACTIONS 🎡
MANFREDONIA! 🫶🏻
L’attesa è finita, finalmente! 🎉
Luna Park Manfredonia 2025 è pronto ad aprire le porte al grande pubblico, da questa sera per 5 sere ci sarà da divertirsi fino a notte fonda! 😍
Quest’anno il nostro Luna Park si fa ancora più MEGA, raggiungendo 29 attrazioni principali con super Novità e grandi Ritorni, e più di 20 attrazioni per bambini! 🤩
Anche quest’anno possiamo confermare che è il KING della Puglia! 👑
Come di consueto il ringraziamento è doveroso verso tutti gli esercenti dello spettacolo viaggiante che scelgono ogni anno Manfredonia, rendendola ancora più magica con le loro bellissime giostre durante i festeggiamenti patronali! ❤️
👇🏼Ecco la lista ufficiale!
LUNA PARK MANFREDONIA 2025
-Autoscontro Music Box Alberini
-Autoscontro American Scooter Alberini
-Musik Express Revolution Alberini
-Avio AirForce Alberini
-Saltamontes XXL Alberini
-Bruco Mela Alberini
-Crazy Jump Bellucci
-Saltamontes The King Bellucci
-Adrenalina Sexy Dance Bianchi
-Matterhorn Ciccarè
-Mega Mix Cirignano RETURN2025
-Ballerina Cirignano NEW2025
-Go Kart Cirignano
-Top Spin New Revolution Citarelli
-Tagadá Magic Dance Citarelli
-Calci Citarelli
-Ruota Panoramica The Wheel Citarelli
-Barcone Morgan Di Fonso RETURN2025
-Ghostrain Ghost Ville De Matteo
-Shock Wave Disabato
-Terminator Disabato
-Virtual World 6D Disabato
-MAXXX Disabato NEW2025
-Extreme Ciclone Flauret
-Booster Mach5 Flauret RETURN2025
-Fun House Mexico Lavoratti
-Cataclysm Batman Lavoratti
-Specchi Cristal Magic Monti
-Crazy Dance Monti
-Tante Giostre per bambini
-Tanti Giochi a Premio
📲 Non dimenticare di immortalare la tua serata e taggarci sui nostri profili social, Facebook e Instagram!
📌BUON DIVERTIMENTO MANFREDONIA! 🎉
📍Via Scaloria – Manfredonia (FG)
📆 Dal 28 Agosto al 1 Settembre 2025
🕣 Ogni sera dalle 20:30