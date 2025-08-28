Luna Park Manfredonia, la lista delle giostre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🎡 LUNA PARK 2025 – OFFICIAL ATTRACTIONS 🎡

MANFREDONIA! 🫶🏻

L’attesa è finita, finalmente! 🎉

Luna Park Manfredonia 2025 è pronto ad aprire le porte al grande pubblico, da questa sera per 5 sere ci sarà da divertirsi fino a notte fonda! 😍

Quest’anno il nostro Luna Park si fa ancora più MEGA, raggiungendo 29 attrazioni principali con super Novità e grandi Ritorni, e più di 20 attrazioni per bambini! 🤩

Anche quest’anno possiamo confermare che è il KING della Puglia! 👑

Come di consueto il ringraziamento è doveroso verso tutti gli esercenti dello spettacolo viaggiante che scelgono ogni anno Manfredonia, rendendola ancora più magica con le loro bellissime giostre durante i festeggiamenti patronali! ❤️

👇🏼Ecco la lista ufficiale!

LUNA PARK MANFREDONIA 2025

-Autoscontro Music Box Alberini

-Autoscontro American Scooter Alberini

-Musik Express Revolution Alberini

-Avio AirForce Alberini

-Saltamontes XXL Alberini

-Bruco Mela Alberini

-Crazy Jump Bellucci

-Saltamontes The King Bellucci

-Adrenalina Sexy Dance Bianchi

-Matterhorn Ciccarè

-Mega Mix Cirignano RETURN2025

-Ballerina Cirignano NEW2025

-Go Kart Cirignano

-Top Spin New Revolution Citarelli

-Tagadá Magic Dance Citarelli

-Calci Citarelli

-Ruota Panoramica The Wheel Citarelli

-Barcone Morgan Di Fonso RETURN2025

-Ghostrain Ghost Ville De Matteo

-Shock Wave Disabato

-Terminator Disabato

-Virtual World 6D Disabato

-MAXXX Disabato NEW2025

-Extreme Ciclone Flauret

-Booster Mach5 Flauret RETURN2025

-Fun House Mexico Lavoratti

-Cataclysm Batman Lavoratti

-Specchi Cristal Magic Monti

-Crazy Dance Monti

-Tante Giostre per bambini

-Tanti Giochi a Premio

📲 Non dimenticare di immortalare la tua serata e taggarci sui nostri profili social, Facebook e Instagram!

📌BUON DIVERTIMENTO MANFREDONIA! 🎉

📍Via Scaloria – Manfredonia (FG)

📆 Dal 28 Agosto al 1 Settembre 2025

🕣 Ogni sera dalle 20:30

LUNAPARKMANFREDONIA2025