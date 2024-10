Luisa Ranieri: “Sorrentino? Con lui andrei anche sulla Luna”

Luisa Ranieri, attrice di grande talento, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della sera in cui ha espresso la sua ammirazione per il regista Paolo Sorrentino, affermando: “Con lui andrei anche sulla luna.” Parole che riflettono non solo la fiducia che ripone nel regista, ma anche il profondo rispetto che ha per il suo lavoro e per la sua sensibilità artistica.

Luisa Ranieri: la collaborazione con Sorrentino

Luisa Ranieri ha collaborato con Sorrentino in diverse occasioni, e la sua ultima apparizione è attesa nel film “Parthenope”, che uscirà il 24 ottobre 2024. In questo progetto, l’attrice interpreta un’incantevole donna che riesce a sedurre chiunque le sia accanto. La Ranieri ha sottolineato come Sorrentino sia sempre rispettoso nei confronti dei suoi attori, creando un ambiente di lavoro sicuro e stimolante.

Il nudo nel cinema: all’attrice non interessa particolarmente

In un momento in cui molte attrici affrontano pressioni riguardo a scene di nudo e rappresentazioni del corpo femminile, Luisa Ranieri ha chiarito la sua posizione: “Spogliarmi non mi interessa, se non è legato al ruolo.” Un’affermazione che evidenzia l’approccio professionale dell’attrice e la sua volontà di mantenere la propria integrità artistica.

L’attesa per “Parthenope”

“Parthenope” rappresenta una nuova avventura per Luisa Ranieri e Paolo Sorrentino. Il titolo prende spunto dall’immortale mito della sirena Partenope, un personaggio legato in maniera insita al folklore napoletano. Con un cast stellare che include nomi come Gary Oldman e Stefania Sandrelli, la pellicola promette di essere un’opera ricca di emozioni e riflessioni sul passare del tempo e sulla bellezza effimera della giovinezza.