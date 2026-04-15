Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano il terzo figlio: famiglia in crescita tra riservatezza e business

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La famiglia si allarga ancora in casa Berlusconi: Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli sono in attesa del loro terzo figlio. La notizia, trapelata nelle ultime ore, conferma una nuova dolce attesa vissuta, come da tradizione della coppia, nel massimo della discrezione.

Il più giovane figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario continua così a costruire la propria famiglia lontano dai riflettori, mantenendo uno stile di vita riservato e centrato sugli affetti.

Una storia d’amore lontana dai riflettori

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono legati dal 2011. Il loro incontro risale ai tempi universitari alla Bocconi, durante una cena tra studenti. Da allora, il rapporto si è consolidato fino al matrimonio celebrato nel 2020 con una cerimonia intima presso la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano.

La coppia ha già due figli:

Emanuele Silvio, 5 anni

Tommaso Fabio, 3 anni

L’arrivo del terzo figlio rappresenta un ulteriore passo in una vita familiare costruita con attenzione alla privacy e alla normalità.

Vita privata e legami familiari

Nonostante l’appartenenza a una delle famiglie più note d’Italia, Luigi e Federica conducono una quotidianità lontana dall’esposizione mediatica. Frequentano soprattutto la famiglia e condividono momenti con le sorelle di lui, Barbara ed Eleonora.

Le vacanze si dividono tra mete esclusive ma vissute in modo discreto, come la Sardegna e St. Moritz, sempre in un contesto familiare e ristretto.

Imprenditoria e carriera

Sul piano professionale, Luigi Berlusconi è tra i giovani imprenditori più attivi del panorama italiano. È a capo del family office H14 insieme alle sorelle e siede nel consiglio di amministrazione di Fininvest, guidata da Marina Berlusconi.

Federica Fumagalli, invece, guida MB Projects, società specializzata nell’organizzazione di eventi per brand di lusso, fondata insieme a Manuel Bogliolo.

Tra famiglia e passioni

Oltre agli impegni lavorativi, Luigi Berlusconi è noto per il suo interesse verso startup e innovazione digitale, oltre che per la passione per le arti marziali. Tuttavia, oggi il suo tempo libero è sempre più dedicato ai figli, confermando una priorità chiara: la famiglia.