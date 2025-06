[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ludovica Mennecozzi è la Queen of the beach Serie A 2025



Al Lido Cristalda di Vieste Ludovica Mennecozzi conquista il Queen of the beach Serie A battendo nella finalissima Serena Ortolani nell’edizione 2025 del torneo di beach volley riservato alle campionesse della pallavolo che militano nel campionato di A1 e A2. La 21enne, nata a Montappone, palleggiatrice della Tenaglia Altino Abruzzo, coadiuvata da Elena Pietrini ha sconfitto 2-0 (22-20, 21-15) Serena Ortolani che si avvaleva della collaborazione di Giulia Leonardi. In tribuna i “mostri sacri” della pallavolo italiana Francesca Piccinini, Andrea Zorzi, Consuelo Mangifesta, Valerio Vermiglio, che insieme al sindaco Nobiletti e all’assessore Desimio, hanno apprezzato divertiti lo spettacolo, come il restante pubblico presente nella beach arena. La giovane Ludovica Mennecozzi iscrive il suo nome nell’albo d’oro del Queen of the beach serie A indossando la corona della campionessa uscente Daiana Kosareva.

Un equilibrio ed incrocio di risultati che ha costretto l’organizzatore Fulvio Taffoni, che ha ricevuto i complimenti da tutti per l’ottima riuscita della manifestazione, a ricorrere alla calcolatrice per definire le due pretendenti al titolo di Regina della Spiaggia di Vieste. Ludovica Mennecozzi era la prima del girone B mentre nel gruppo A la spuntava Serena Ortolani per un soffio su Ofelia Malinov. Nel sorteggio per scegliere la scudiera la Mennecozzi sceglieva Elena Pietrini, mentre Serena Ortolani chiedeva la collaborazione a Giulia Leonardi.

Al termine la ricca e festosa premiazione con il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, l’assessore allo sport Gaetano Desimio che hanno incoronato Ludovica Mennecozzi che ha vinto con merito, tenacia e caparbietà l’edizione 2025 del Queen of the beach Serie A. Ora non resta che attendere la programmazione tv di Sky Sport per rivedere integralmente tutta la bellissima finale tra 4 grandi pallavoliste brave anche sulla sabbia.