Sport Manfredonia
Lucia Melcarne, anche quest’anno seguirà il Manfredonia Calcio con le sue foto
Il Manfredonia Calcio 1932 è orgoglioso di presentare la sua fotografa ufficiale: Lucia Melcarne.
Da tantissimi anni al fianco dei nostri colori, Lucia rappresenta una presenza costante ed insostituibile, capace di raccontare con i suoi scatti non solo le partite, ma la vera essenza del calcio sipontino.
Con la sua macchina fotografica segue il Manfredonia in ogni stadio, catturando emozioni e momenti unici, spinta dalla passione biancoceleste che la accompagna da sempre.