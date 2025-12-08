[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Luci di Natale blu scambiate per sirene: così si è diffusa la fake news della morte di Tatiana

Sono state le luci natalizie intermittenti di un villino isolato ad aver portato quasi tutti fuori strada e far diffondere la voce, rivelatasi poi infondata, che il corpo di Tatiana Tramacere si trovasse occultato in aperta campagna, tra Nardò e Galatone.

Lo scrive Tntvuno.

Nel pomeriggio Dragos Gheormescu viene ascoltato a lungo dai carabinieri a Nardò e poi trasferito a Lecce.

Cori e rabbia, i facinorosi vorrebbero farsi giustizia da soli.

Il corto circuito è già innescato.

Le auto dei carabinieri avvistate appena fuori città (la strada per Galatone è la prosecuzione di via Raho, dunque vicinissima alla zona finita al centro delle indagini) e le luci blu in aperta campagna – un’auto con i lampeggianti ha attraversato più volte proprio contrada Fumo Nero – hanno acceso la miccia: inizia a circolare la voce del ritrovamento della ragazza.

L’arrivo a tutta velocità di due vetture “civetta” delle forze dell’ordine precede di qualche secondo la detonazione della follia collettiva.

Per quasi tutti, giornalisti e gente in piazza, ancora all’oscuro di tutto, il sillogismo è chiaro: Dragos ha parlato, i carabinieri sono in periferia, stanno cercando il corpo.

Chi si trova nei pressi, inoltre, riferisce anche che molto in lontananza, nell’agro della contrada “Fumo nero”, si intravedono luci intermittenti.

Sono le luci di Natale di una casetta ma nessuno lo sa.

Sembrano i lampeggianti di gazzelle della radiomobile.

In venti minuti si scatena il finimondo con messaggi che saltano di cellulare in cellulare: si dice che la giovane sia morta e si deve solo trovare il corpo. In via Raho, alle 19.55, intanto, è arrivato il fratello di Tatiana, Vladimir, che scoppia in lacrime abbracciando un cugino. La follia.

TATIANA INVECE E’ VIVA: ARRIVA LA SMENTITA

Per fortuna dopo poco più di un’ora la notizia viene smentita ed il Colonnello Andrea Siazzu si ferma sul fronte dell’abitazione poco dopo le 21.40 per annunciare che Tatiana è viva e sta bene.