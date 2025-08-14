Lucera, un weekend da sogno: Nek, Max Gazzè e i The Kolors ospiti in tre serate consecutive

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Siamo Capitale della Cultura della Puglia, e abbiamo il dovere e il desiderio di celebrare al meglio questo titolo, per questo abbiamo voluto renderla ancora più ricca con tre serate di grande musica che possano coinvolgere i cittadini, i pellegrini e i tanti visitatori che arriveranno in città”, le parole di Giuseppe Pitta, sindaco di Lucera.

Inutile negare il repentino cambiamento in positivo che tutta la Puglia sta attraversando dal punto di vista culturale, e dopo l’annuncio di Serena Brancale come ospite a Foggia, un’altra piccola ma grande realtà come Lucera si appresta ad ospitare 2 artisti che hanno fatto la storia della musica italiana e uno dei gruppi più in voga del momento.

I concerti, tutti gratuiti, si terranno in piazza Matteotti, allestita a dovere per accogliere in sicurezza il grande pubblico atteso.

Gli eventi saranno di fatto un’occasione per combinare identità, presente e futuro con progetti di valorizzazione culturale, turistica e sociale che lasceranno un’eredità duratura per la città.