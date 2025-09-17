Lucera: investe due donne e scappa senza prestare soccorso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Due donne sono state investite nella giornata di Martedì 16 Settembre a Lucera, e dopo l’impatto, il conducente dell’auto pirata sarebbe fuggito senza prestare soccorso.

Secondo le ricostruzioni l’uomo viaggiava ad una velocità smisurata e, una volta arrivato nei pressi di Porta Foggia, avrebbe colpito in pieno le due donne che fortunatamente non sembrano essere in pericolo di vita.

Immediate e virali le parole di indignazione pronunciate dal sindaco di Lucera Giuseppe Pitta: “Tutta la vicinanza personale va alle due donne e alle loro famiglie. Siamo ancora scossi da quanto accaduto, ma posso assicurare che grazie al sistema di videosorveglianza comunale cattureremo e interrogheremo il responsabile di gesto tanto vile!“

“Lucera è una comunità solidale e non tollera la violenza né l’indifferenza. Non lasciamo che questi delinquenti possano rovinare il nostro senso di appartenenza“, ha poi concluso il primo cittadino.