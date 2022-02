Luce di Sorrento, elisir di lunga vita.

Luce di Sorrento nasce da un progetto di Ricerca nell’ambito della dermocosmesi funzionale, legata al territorio di Sorrento, dando vita ad un trattamento innovativo di cosmesi che aiuta a contrastare gli effetti del tempo, per una pelle visibilmente più luminosa e giovane.

Quella di Giovanna Adelizzi, la fondatrice di luce di Sorrento, è una storia di famiglia che si dedica con passione dal 1923 alla coltivazione del Limone di Sorrento, credendo che il vero segreto di bellezza sia negli ingredienti reperibili in natura. Autenticità e semplicità di pari passo con la ricerca.

La fondatrice dopo una lunga esperienza in ambito farmaceutico e nutraceutico si dedica personalmente allo sviluppo dei prodotti e alla garanzia della qualità. L’esperienza accumulata in anni di ricerca e sviluppo ha portato alla creazione di una linea esclusiva, rivolta alle donne che scelgono prodotti di bellezza in cui la qualità è unita all’efficacia.

Le formule dei prodotti si concentrano su questo straordinario connubio tra scienza e natura, utilizzando ingredienti selezionati, rari e preziosi, sfruttando le proprietà dell’Olio Essenziale di Limone di Sorrento IGP, l’Olio Extra Vergine di Oliva Dop della Penisola Sorrentina e l’Acqua di mare: uno sforzo costante verso l’eccellenza e l’innovazione in cui la ricerca è capace di rallentare il tempo e l’invecchiamento.

Una nuova Luce al tuo viso e il tempo scompare.

Abbiamo studiato attivi unici e materie prime d’eccezione, sviluppando la linea beauty luxury, Luce di Sorrento per portare le scoperte più recenti della ricerca scientifica all’interno del mondo della cosmetica.

I nostri laboratori hanno sviluppato il complesso LemonLux® un prezioso elisir a base di Olio Essenziale di Limone di Sorrento e Olio Extra Vergine di Oliva della Penisola Sorrentina il quale, associato all’Acqua di Mare e a potenti attivi d’origine naturale e biotecnologica.

LemonLux® è un prezioso elisir che dona al viso luminosità e idratazione, ottenendo un profondo rinnovamento della pelle.

L’Olio essenziale ottenuto dal Limone di Sorrento IGP, particolarmente ricco di oli essenziali, viene estratto dalle bucce dell’agrume attraverso un lento processo di distillazione per più sei ore e poi lasciato a maturare nei nostri laboratori per 6-8 mesi. Ciò consente di estrarre molecole più pure, concentrate e potenti, con una doppia azione: un’azione calmante, sulla psiche e sul sistema nervoso. E allo stesso tempo è dotato di una forte attività antiossidante nel controllo della perossidazione lipidica indotta dai radicali liberi a carico della pelle, dimostrando l’efficacia della biotecnologia antiossidante naturale nei trattamenti Anti-aging.

Ad arricchire e rendere uniche ed esclusive le formule, c’è l’Olio Extra Vergine di Oliva DOP, ottenuto esclusivamente da olive della Penisola Sorrentina, rigorosamente selezionate e raccolte a mano. L’olio ottenuto, dall’elevato pregio, è caratterizzato da un’altissima concentrazione di Antiossidanti in grado di donare alla pelle nutrimento, elasticità e splendore, prevenendo cedimenti e perdita di tono, dovuti allo scorrere del tempo.

L’Acqua di mare, ricca di oligoelementi e sali minerali, trasmette alla pelle le proprietà remineralizzanti per fortificarla e ricaricarla di energia; rivitalizza e tonifica la pelle e apporta una gradevole sensazione di benessere con un delicato profumo di mare.

Capolavori ispirati dalla natura e sublimati dalla scienza.

Luce di Sorrento utilizza il complesso LemonLux® per dare vita a prodotti in grado di donare nuova vita alla pelle, idratandola e rassodandola con risultati all’avanguardia.

I prodotti sono caratterizzati da formule altamente innovative, in grado di associare l’efficacia indiscussa dell’alta cosmesi alla preziosa unicità delle fonti di giovinezza, presenti naturalmente sul nostro territorio.

Nella terra delle Sirene, nel cuore dei nostri limoneti e uliveti lungo pendii e terrazzamenti che discendono sino al mare nasce questa ricerca. Qui la terra e il mare si fondono in un legame indissolubile con la Bellezza, che Luce di Sorrento propone nei suoi prodotti.

Nei nostri laboratori abbiamo estratto per la prima volta l’Olio essenziale direttamente dai Limoni di Sorrento creando formule altamente innovative, in grado di associare la ricerca dell’alta cosmesi, a principi attivi naturali presenti sul territorio di Sorrento, per creare risposte cosmetiche uniche ed efficaci.

LemonLux® nasce ispirandosi alle più recenti scoperte scientifiche e tecnologiche, sfrutta l’intensa azione antiossidante e idratante naturale del Limone di Sorrento e dell’Olio Extra Vergine di Oliva della Penisola Sorrentina, lasciando il viso morbido e sorprendentemente luminoso, regalando un’inaspettata azione Aromoterapica grazie al delicato profumo del Limone.

Dal connubio tra Ricerca e Territorio è nato il progetto di alta cosmesi Luce di Sorrento per una Bellezza naturale e senza tempo.