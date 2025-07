Luca Zingaretti si sfoga sui social dall’aeroporto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Luca Zingaretti si lascia andare a uno sfogo spontaneo e inatteso sui social, denunciando un episodio avvenuto questa mattina all’aeroporto di Fiumicino. L’attore, solitamente riservato sui social, ha condiviso nelle storie Instagram un episodio che lo ha profondamente indignato: mentre depositava il bagaglio, ha assistito a una scena che lo ha lasciato sbigottito. Una donna, presumibilmente la moglie di un politico di livello nazionale, avrebbe passato davanti a tutti con la scorta al seguito, senza rispettare le normali regole di precedenza, ricevendo cortese invito di passare da parte del personale di sicurezza.

Lo sfogo di Luca Zingaretti

Zingaretti si è scagliato contro questa prepotenza, rivolgendo un messaggio diretto a chi era coinvolto: “Ma non vi vergognate? Non vi vergognate neanche per andare in vacanza? Vergognatevi”. L’attore non ha fatto nomi, lasciando il mistero sull’identità della donna e del marito politico, ma il suo messaggio ha colpito l’opinione pubblica, suscitando un’indignazione bipartisan di fronte a comportamenti di privilegio e arroganza.