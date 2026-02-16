Luca Argentero sul caso Signorini: “Non cattura la mia attenzione”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Luca Argentero, uno degli attori italiani più amati, è tornato sotto i riflettori grazie alla sua nuova serie Motorvalley su Netflix e alla prossima stagione di Doc – Nelle tue mani. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Argentero ha parlato di carriera, famiglia e della sua visione della televisione contemporanea. Tra i temi toccati c’è stato anche il recente “caso Signorini-Grande Fratello”, che ha attirato grande attenzione mediatica negli ultimi mesi. Argentero però ha sorvolato sulla questione, definendola – in modo netto – “di livello un po’ basso per essere commentata”. La sua posizione, molto cauta, riflette un distacco dagli scandali del mondo tv, soprattutto quelli che ritiene “poco costruttivi”. Il commento dell’attore ha già fatto discutere e porta nuovo ossigeno nella riflessione su cosa davvero valga la pena approfondire nel dibattito pubblico.

Argentero: fumata grigia sul caso Signorini

Nel corso dell’intervista, dopo aver discusso del suo rapporto con il lavoro e della vita privata – incluso il rapporto con la moglie Cristina Marino e i figli, con cui ha una “regola dei 5 giorni” per non stare troppo separati – a Argentero è stata posta una domanda sul recente caso mediatico che coinvolge Alfonso Signorini e il Grande Fratello. Argomento che in questi mesi ha infiammato blog, televisioni e social, con accuse, polemiche e prese di posizione dure da parte di più fronti.

Tuttavia l’attore ha scelto volutamente di non approfondire. Le sue parole sono state chiare: «Trovo che appartenga a un livello un po’ basso per essere commentato. È una tipologia di informazione che non cattura la mia attenzione, quindi tendo a non considerarlo molto».

Nel contempo, la figura di Argentero continua a essere apprezzata per il suo impegno televisivo e cinematografico: Motorvalley ha ricevuto attenzione internazionale e la nuova stagione di Doc – Nelle tue mani promette ulteriori sviluppi narrativi. L’attore ha anche parlato di Sanremo 2026, smentendo voci di un suo coinvolgimento diretto nella kermesse, e definendo la sua esperienza con il Festival come ancora in sospeso.