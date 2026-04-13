L’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 13 al 19 aprile e la classifica per tutti i segni: Ariete, premiato con 5 stelle

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 13 al 19 aprile, le persone native dell’Ariete devono superare le esitazioni interiori per trovare stabilità affettiva, puntando tutto sulla costanza lavorativa in vista del 16 aprile. I nativi del Leone sono chiamati a chiudere con il passato per accogliere un’estate splendente, approfittando di un momento favorevole per la libera professione e i successi personali. I nati sotto il segno del Sagittario godono di una primavera fortunata negli incontri e vedono finalmente sbloccarsi la situazione lavorativa, con nuove proposte da valutare con attenzione a metà mese.

Oroscopo da lunedì 13 a domenica 19 aprile: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, stai vivendo un tumulto interiore non indifferente: senti il bisogno di consolidare il tuo legame, eppure un’esitazione invisibile continua a trattenerti. Non temere, perché secondo l’oroscopo di Paolo Fox, aprile ti offrirà le risposte che cerchi. È il momento di lasciarti alle spalle le vecchie tempeste e puntare dritto alla stabilità affettiva. In ambito lavorativo, se la tua professione vive di contatti e progetti dinamici, preparati a un mese vivace. Segna sul calendario la data del 16: un importante allineamento nel tuo cielo promette occasioni d’oro. Per trasformarle in realtà, però, dovrai armarti di una dote che spesso ti manca: la costanza. (5 stelle, settimana ottima)

Toro – In amore, con Venere nel segno fino al 24, ti aspetta un periodo di “pulizie di primavera” nel cuore. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, non c’è più spazio per i rapporti fragili: terrai stretto solo ciò che è autentico. Se cerchi l’anima gemella, smetti di voler controllare tutto e lasciati andare. È il momento perfetto per una dichiarazione audace o per dare uno scossone alla solita routine che ti sta stretta. In ambito lavorativo, se la creatività è il tuo pane quotidiano, le stelle sono dalla tua parte. Firmare un contratto o stringere un accordo sarà più semplice del previsto. Segnati queste date: mercoledì e giovedì saranno le tue giornate d’oro per concludere affari o incassare un meritato applauso. (4 stelle, settimana buona)

Gemelli – In amore, secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo è il momento di fare chiarezza dentro di te. Non permettere allo stress professionale di avvelenare il clima domestico: impara a separare la scrivania dal cuore. Martedì sarà una giornata sottosopra, quindi armati di calma. Se sei in coppia, punta tutto sulla complicità ritrovata; se invece sei single, non premere sull’acceleratore e goditi il viaggio senza ansie. In ambito lavorativo, aprile ti chiede di tenere d’occhio il portafoglio. Qualche spesa extra sarà inevitabile, ma evita i colpi di testa finanziari. Sfrutta le giornate di giovedì e venerdì: sono i momenti giusti per siglare accordi o trovare alleati preziosi. Se stai cercando una svolta, però, resta vigile: non tutto ciò che luccica è oro. (4 stelle, settimana buona)

Cancro – In amore, con Venere dalla tua parte, senti risvegliarsi desideri che credevi dimenticati o la voglia matta di rimetterti in gioco. Attento però a non rovinare tutto con un eccesso di suscettibilità: tra giovedì e venerdì potresti avere la risposta pronta un po’ troppo al vetriolo. Respira. La domenica ti regala la chance di fare pace e ritrovare un’intesa profonda, perfetta per cancellare ogni attrito. In ambito lavorativo, ti muovi con una grinta invidiabile. Sei nel mirino di incarichi importanti o decisioni che pesano, ma hai le spalle larghe per reggere tutto. Se lavori in proprio, la fatica non mancherà, ma i risultati saranno all’altezza delle aspettative. Grazie a Giove nel segno, questo mese è letteralmente al tuo servizio: approfittane per seminare bene. (4 stelle, settimana buona)

Paolo Fox, oroscopo e classifica dal 13 al 19 aprile: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, basta trascinarsi dietro zavorre del passato. Se una relazione ti ha deluso, sfrutta questa settimana per fare tabula rasa; ripartire può sembrare una salita ripida, ma hai tutta l’energia per affrontarla. Fare chiarezza dentro di te è la chiave per un futuro sereno. Per chi vive un legame solido, il traguardo è un’estate scintillante e piena di impegni condivisi. In ambito lavorativo, la fase critica è ormai alle spalle. È un periodo d’oro soprattutto per i liberi professionisti e i creativi: gestisci le trattative con calma e i risultati non tarderanno. Tra giovedì e venerdì il cielo ti premierà con conferme importanti e qualche bel successo personale. (5 stelle, settimana ottima)

Vergine – In amore, preparati: i sentimenti si riprendono il loro spazio e, finalmente, il cuore batte più forte dell’ambizione professionale. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, ti attende una settimana carica di trasporto emotivo, solo martedì sarà una giornata sottotono. Se sei single, guardati intorno perché le occasioni non mancheranno; se invece hai già un partner, è il momento perfetto per cementare l’unione e pretendere la trasparenza che meriti. Sul fronte lavorativo, ti trascini dietro qualche vecchio nodo da sciogliere. Che si tratti di burocrazia, questioni legali o decisioni familiari legate a figli e casa, ora hai la lucidità necessaria per chiudere ogni questione e ritrovare la serenità. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – In amore, se hai già una relazione, la porti avanti, ma senti che dentro di te c’è qualcosa che non quadra del tutto. Se invece sei a caccia di emozioni, osserva bene chi frequenti: non farti frenare dalla paura o da pretese troppo alte. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, Venere è dalla tua parte, ma tocca a te metterci l’impegno giusto per ricucire gli strappi del mese scorso. Attento però alle parole: con queste opposizioni planetarie, meglio contare fino a dieci prima di sbottare. In ambito lavorativo, Mercurio ti rema contro e riporta a galla vecchi grattacapi legati ai soldi. Gestire firme e contratti non sarà una passeggiata in questo periodo, e molto probabilmente ti ritroverai a dover cambiare i tuoi piani all’ultimo minuto per correre ai ripari. (3 stelle, settimana discreta)

Scorpione – In amore, questo è il momento di guardare in faccia la realtà. Se di recente hai dovuto navigare tra burrasche e malintesi, non rimandare più quel chiarimento che ti pesa sul petto: meglio un confronto adesso che un dubbio domani. Se invece ti senti attratto da qualcuno che vive lontano o che sembra sfuggente, non forzare la mano: la pazienza sarà il tuo asso nella manica. In ambito lavorativo, sei in una fase di spinta. Se punti a una promozione o a un cambio di ruolo, muoviti adesso. Unico avvertimento: se il dovere ti chiama durante il weekend, respira profondamente. Qualche piccolo intoppo potrebbe innervosirti, ma nulla che tu non possa gestire con la giusta grinta. (4 stelle, settimana buona)

La settimana 13-19 aprile secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’amore sta bussando alla tua porta grazie a una primavera che promette scintille. Hai un debole per qualcuno? Tra mercoledì e venerdì avrai il vento a favore per farti avanti. Le stelle ti regalano leggerezza e incontri che profumano di novità. Questa spinta è fondamentale soprattutto se vuoi scrollarti di dosso un passato ingombrante: la vita ti invita a giocare di nuovo la tua carta vincente. Per quanto riguarda il lavoro, i blocchi dei mesi scorsi stanno scomparendo. Tieni d’occhio il calendario, perché intorno al 16 aprile qualcosa si muoverà a tuo favore. È il tempo dei raccolti per chi ha seminato bene, ma non avere fretta: valuta ogni proposta con attenzione e concediti il lusso di una sana riflessione strategica. (5 stelle, settimana ottima)

Capricorno – In amore, sei una forza della natura: con Venere dalla tua parte, emani un carisma a cui è difficile resistere. Se devi affrontare un discorso serio o vuoi tuffarti in una nuova avventura sentimentale, punta tutto sulla domenica: sarà la tua giornata ideale. Ricorda però di non trascurare gli affetti più cari; usa questo slancio per rendere ancora più solidi i tuoi legami familiari. Sul fronte lavorativo, la settimana corre veloce. Tieni gli occhi aperti: se senti che qualcuno non è del tutto sincero con te, non esitare a pretendere chiarezza. Attento al 15 e al 16, giornate un po’ nervose e a rischio scintille. Puoi tagliare traguardi ambiziosi, ma dovrai mostrare il tuo lato più deciso e non farti intimorire. (3 stelle, settimana discreta)

Acquario – In amore, sei in una fase in cui la tua solita indipendenza lascia spazio a qualche dubbio di troppo. Se tendi a chiuderti in te stesso per timidezza, potresti faticare a vedere le occasioni d’amore che hai sotto il naso. Se invece vivi un rapporto incerto, la tentazione è quella di tirare il freno a mano su passi importanti come convivenze o nozze. Cerca di non soffocare chi ami con continue richieste di rassicurazione: il troppo controllo genera solo attrito. Attento al weekend, che si preannuncia sottotono; rimanda i chiarimenti a tempi migliori. Per quanto riguarda la professione, sfrutta la scia positiva di Mercurio e Marte fino a giovedì: è il momento d’oro per sistemare conti, debiti o firmare contratti, a patto di non agire d’impulso. (4 stelle, settimana buona)

Pesci – In amore, lasciati guidare dal fuoco della passione che accende i tuoi giorni. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, emergerà in te un forte desiderio di rinnovamento: i cuori solitari avvieranno trasformazioni profonde, mentre chi vive in coppia sentirà la necessità di voltare pagina rispetto alla noia. Grandi progetti all’orizzonte, come una convivenza o un cambio di città, promettono di far fare il salto di qualità ai tuoi affetti. In ambito lavorativo, non farti scoraggiare da chi rema contro. La protezione dei pianeti è più forte di qualsiasi intoppo burocratico o tensione professionale. Con l’avvicinarsi del weekend, la tua grinta aumenterà esponenzialmente, portandoti dritto verso quelle conferme ufficiali che meriti da tempo. (5 stelle, settimana ottima)