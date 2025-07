L’oroscopo di Paolo Fox di domani 26 luglio: Pesci, è ora di rimettersi in pista

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 26 luglio, i Pesci stanno per spiccare il volo e guardare al futuro con ottimismo, con agosto che porterà una svolta in amore. I nati sotto il segno del Toro potrebbero avvertire un calo di energia, ma vedranno un netto miglioramento in amore. Infine, i nativi del Cancro sono prossimi a fare grandi passi avanti nel lavoro grazie a nuovi contatti e collaborazioni.

Oroscopo del giorno 26 luglio secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – Questa è una giornata di confronti stimolanti per te. Con la Luna favorevole, avrai la spinta giusta per affrontare ogni situazione. L’oroscopo di Paolo Fox ti annuncia un periodo d’oro per l’amore: sei a dir poco irresistibile e puoi davvero colpire nel segno. La tua salute? Ottima!

Toro – Avverti un calo di energia in questi giorni. In amore, però, le cose migliorano nettamente: le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti rassicurano, supererai le incomprensioni passate. Se non hai ancora trovato l’anima gemella, tieni gli occhi aperti, nuove opportunità ti aspettano.

Gemelli – Preparati a guadagni inaspettati e a un periodo propizio per intessere nuove relazioni professionali o concludere accordi importanti. Anche la tua vita sentimentale rifiorisce: sentirai il desiderio di riscoprire l’intesa e di fare progetti a due.

Cancro – Sul fronte professionale stai per compiere passi da gigante: ogni contatto e ogni nuova collaborazione si rivelerà preziosa. Nel campo sentimentale, preparati a ricevere sollecitazioni e a vivere nuovi, intriganti incontri.

Astrologia di sabato 26 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Con la Luna che transita nel tuo segno, potresti sentirti un po’ meno lucido del solito. Non è il momento migliore per affidarti all’istinto. In compenso, questo fine settimana si rivelerà particolarmente favorevole per i sentimenti: preparati a vivere momenti indimenticabili e a veder fiorire le tue relazioni.

Vergine – Le stelle ti invitano a essere pragmatico. Non rimandare le decisioni cruciali e definisci fin da ora i tuoi impegni più significativi. Sul fronte sentimentale, se percepisci della freddezza, prenditi il tempo per superare ogni incomprensione e ritrovare l’armonia.

Bilancia – Preparati a un periodo di cambiamenti, in cui potresti trovarti a modificare ruoli o a rivedere i tuoi programmi. La tua vita sentimentale sarà pervasa da una forte passionalità, soprattutto se si tratta di costruire qualcosa di duraturo. Ricorda l’importanza del sonno: dedicagli il giusto tempo.

Scorpione – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, faresti bene a non prendere nulla sul serio al primo colpo. Nelle questioni di cuore, cerca di non essere pedante. Se hai messo gli occhi su qualcuno, aspetta domenica per muoverti.

Previsioni astrali della giornata di sabato 26 luglio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Non c’è tempo da perdere: concludi subito ciò che hai in sospeso. Goditi gli incontri che rallegreranno le tue giornate. In campo sentimentale potresti avere poca pazienza, ma la soluzione è a portata di mano: viaggi e nuove relazioni ti offriranno la sensazione di libertà che tanto desideri.

Capricorno – Come segnalano le previsioni astrologiche di Paolo Fox, certe spiacevoli situazioni lavorative si risolveranno poco a poco. Per quanto riguarda l’amore, ritroverai piena fiducia in te stesso e nelle tue capacità relazionali.

Acquario – C’è qualcosa che ti preoccupa a casa o sul fronte professionale, ma ti conviene rimandare le decisioni a domani. La Luna in opposizione sta portando un po’ di maretta tra i tuoi cari.

Pesci – Stai per spiccare il volo! Dopo un periodo forse un po’ incerto, finalmente riuscirai a rimetterti in pista e a guardare al futuro con più ottimismo. Per quanto riguarda l’amore, l’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di pazientare ancora un po’: agosto sarà il mese della svolta, quindi approfitta di questo momento per riflettere e prepararti.