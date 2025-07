L’oroscopo di Paolo Fox di domani 22 luglio: per Capricorno, Luna contro, stop a decisioni e discussioni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 22 luglio, i nati sotto il segno del Capricorno dovrebbero rimandare decisioni e incontri importanti a domani a causa della Luna opposta. In amore, i nativi dell’Acquario saranno gli unici artefici del loro futuro. Infine, i Pesci riceveranno un’illuminazione inattesa nel pomeriggio che dovranno cogliere al volo, mantenendo però la calma in ambito sentimentale.

Oroscopo di martedì 22 luglio: da Ariete a Cancro

Ariete – La prima parte della giornata sarà più favorevole rispetto al pomeriggio. Per evitare di esaurire le tue energie e arrivare a sera stremato, procedi con calma e misura in ogni cosa che fai.

Toro – L’oroscopo di Paolo Fox svela che le tue relazioni affettive saranno baciate dalla buona sorte. In ambito lavorativo, invece, ti sei trovato a rimescolare le carte, forse passando a un nuovo team o intraprendendo un percorso differente.

Gemelli – Attenzione alle spese inattese che potrebbero presentarsi: valuta attentamente ogni uscita. Ricorda che il buonsenso ti guida quando la tua attenzione diminuisce. Non perdere il tuo innato ottimismo.

Cancro – Passare dalla fase dell’innamoramento a un amore più maturo non è affatto complicato per te. Se senti le farfalle nello stomaco, è probabile che la tua mente stia già correndo verso pensieri importanti come il matrimonio, la possibilità di formare una famiglia e l’acquisto di una casa.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox del 22 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox dicono che, anche se stai affrontando un possibile insuccesso, una grande vittoria è all’orizzonte per te. Con il Sole che entra nel tuo segno, sono in arrivo vantaggi significativi. Preparati a raccogliere i frutti del tuo impegno.

Vergine – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i prossimi giorni ti riserveranno una piacevole sorpresa, una vera soddisfazione personale. Sii cauto, però, perché in casa potrebbero nascere discussioni o contraddizioni. La chiave è la pazienza.

Bilancia – La seconda parte della giornata ti vedrà immerso in mille impegni. L’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di gestire al meglio i tuoi impegni per non sentirti schiacciato.

Scorpione – Si prospetta una giornata davvero positiva. Affrontate e risolvete oggi stesso le questioni più urgenti, evitando ogni tipo di procrastinazione. Preparati ad accogliere le ricompense che stanno per arrivare.

La giornata di martedì 22 luglio secondo Paolo Fox: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Per quanto riguarda i sentimenti, le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti avvertono che ci sono delle distanze da colmare. È il momento di agire con calma e riflessione.

Capricorno – Con la Luna in opposizione nel pomeriggio, posticipate a domani qualsiasi incontro o scelta importante. Sforzati di non cedere al nervosismo ed evita ogni tipo di scontro.

Acquario – L’oroscopo di Paolo Fox ti avverte: c’è una sottile linea tra l’essere perseverante e l’essere semplicemente testardo. Quando si parla d’amore, però, non ci sono dubbi: sarai tu l’unico architetto del tuo futuro sentimentale.

Pesci – La seconda metà di questo martedì ti porterà un’illuminazione inattesa. Cogli al volo questa intuizione che potrebbe rivelarsi preziosa. Sul fronte sentimentale, tuttavia, è fondamentale che tu mantenga la calma e aspetti il momento giusto.