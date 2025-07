L’oroscopo di Paolo Fox di domani 20 luglio: per Vergine, carriera al top e amore in subbuglio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 20 luglio, i nati sotto il segno della Vergine godranno di un periodo propizio per le ambizioni professionali, anche se dovranno affrontare delle preoccupazioni in amore. Gli individui appartenenti al segno della Bilancia, pur essendosi allontanati da situazioni sfavorevoli, si trovano ancora in una fase di incertezza. Infine, i nativi dello Scorpione potrebbero vivere una domenica difficile a causa della Luna in opposizione, che preannuncia tensioni e discussioni.

Oroscopo del giorno 20 luglio: da Ariete a Cancro

Ariete – Approfitta della mattinata per portare a termine i tuoi impegni più importanti. Il pomeriggio ti riserverà una sensazione di spossatezza, un chiaro segnale che hai bisogno di ricaricare le batterie.

Toro – Ti aspetta una giornata proficua e appagante, da sfruttare al meglio per i tuoi obiettivi e per il tuo benessere. Sul fronte amoroso, però, le cose sono meno definite: ti senti irrisoluto, quasi come se stessi giocando a “tira e molla”. È un periodo in cui le scelte sentimentali sembrano farsi più complesse. Rifletti bene prima di agire.

Gemelli – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox annunciano una domenica davvero interessante, specialmente per quanto riguarda i sentimenti. Con Luna e Venere che brillano nel tuo segno, hai tutte le carte in regola per vivere momenti speciali. Preparati a fare incontri stimolanti.

Cancro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i frutti del tuo duro lavoro passato stanno finalmente maturando, portandoti gratifiche inaspettate. Sfrutta questa fase per rafforzare i legami e dare slancio ai tuoi progetti di coppia: l’amore è con te!

Previsioni astrologiche di Paolo Fox del 20 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Questa giornata non sarà delle più brillanti: l’aria che si respira è un po’ fiacca. Potresti trovarti di fronte a una situazione in cui la tua tranquillità verrà messa a repentaglio da qualcuno.

Vergine – I tuoi piani professionali sono sostenuti da un cielo favorevole, che ti promette grandi soddisfazioni. Tuttavia, nelle questioni di cuore, permangono delle inquietudini che richiedono attenzione.

Bilancia – Hai lasciato alle spalle un ambiente che non faceva più per te. Eppure, come rivelano le previsioni astrologiche di Paolo Fox, non tutti i nodi sono venuti al pettine e stai ancora navigando in acque non del tutto limpide.

Scorpione – La Luna in opposizione annuncia una domenica potenzialmente tesa. C’è il pericolo di fraintendimenti e battibecchi, quindi pensa bene prima di parlare. Mantieni la lucidità per non cadere nella trappola delle discussioni sterili.

La giornata di domenica 20 luglio secondo Paolo Fox: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questo periodo ti senti un po’ smarrito, soprattutto quando si parla di amore. I dubbi sono tanti e ti impediscono di vedere chiaramente la strada da prendere. È fondamentale che tu comprenda fino a che punto puoi avventurarti, per non rischiare di superare i tuoi confini.

Capricorno – È il momento ideale per fermarti a riflettere sulla tua vita. Le stelle ti supportano, offrendoti l’opportunità di analizzare ogni aspetto con lucidità e trovare le risposte che cerchi. Approfitta di questo periodo per mettere ordine e individuare le soluzioni migliori per te.

Acquario – Cerca di non usare parole troppo severe. Anche se domani sarà una giornata migliore, in questa giornata potresti fare un errore di valutazione significativo, perciò fai attenzione a ogni dettaglio.

Pesci – In amore persistono alcune tensioni che richiedono la tua attenzione. Nonostante ciò, per quanto riguarda il lavoro, Paolo Fox prevede che già da domani tornerai a essere il protagonista indiscusso.