L’oroscopo di domani 7 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Pesci al top

L’oroscopo di sabato 7 marzo 2026 si apre sotto un cielo di grande fermento energetico, dove il passaggio della Luna e le geometrie planetarie suggeriscono una giornata di transizione e riscoperta. In questo primo sabato di marzo, l’aria profuma di rinnovamento, spingendoci a svestire i panni della staticità invernale per abbracciare nuove prospettive. Le stelle oggi tessono una trama complessa, dove la razionalità del Capricorno si scontra dolcemente con l’intuito profondo dei segni d’Acqua, creando un equilibrio magico per chi saprà ascoltare la propria voce interiore.

In questa giornata così vibrante, i segni che godranno della maggiore protezione astrale e che risulteranno i più favoriti dalle stelle sono il Leone, lo Scorpione e i Pesci, pronti a vivere ore di straordinaria intensità e successo. Per molti altri, sarà un sabato di costruzione, di semina e, in alcuni casi, di necessaria introspezione per ripulire il campo da ciò che non serve più.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 5,5. Parola chiave: umore instabile e insofferenza verso le pratiche burocratiche, cercate equilibrio. Sentirete addosso tutto il peso delle responsabilità accumulate durante la settimana. Questo sabato non inizierà nel migliore dei modi: avvertirete un umore instabile che vi renderà poco inclini al dialogo e molto facili all’irritazione. In particolare, manifesterete una forte insofferenza verso le pratiche burocratiche o le questioni amministrative che ancora attendono una soluzione; ogni modulo da compilare o chiamata d’ufficio vi sembrerà un ostacolo insormontabile. Le stelle vi suggeriscono di non forzare la mano: se non riuscirete a risolvere tutto oggi, non sarà la fine del mondo. Cercate equilibrio attraverso il silenzio o una passeggiata solitaria. Se vi lascerete trasportare dalla rabbia, rischierete di rispondere male a persone che non hanno colpe. Domani sarà un giorno migliore per agire, oggi limitatevi a respirare.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 6. Parola chiave: giornata riflessiva e solitaria, domate la nervosità con un po’ di attività fisica. Voi, che di norma siete l’anima della festa, vi ritroverete a vivere una giornata riflessiva e solitaria. Sentirete il bisogno di chiudere fuori il rumore del mondo per fare il punto della situazione sui vostri progetti a lungo termine. Tuttavia, questa introspezione potrebbe scivolare in un senso di inquietudine se non starete attenti. Per questo motivo, gli astri vi consigliano caldamente di muovervi: domate la nervosità con un po’ di attività fisica. Che sia una corsa al parco o una sessione intensa in palestra, avrete bisogno di scaricare l’adrenalina in eccesso per evitare di diventare polemici con chi vi sta accanto. Non vedetela come una sconfitta se non avrete voglia di uscire la sera; assecondate i vostri ritmi interni e ritroverete la grinta già da domani mattina.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6,5. Parola chiave: seguite l’istinto senza farvi logorare dai dubbi. Il vostro sabato sarà caratterizzato da un’altalena di pensieri che però troveranno una sintesi perfetta se vi affiderete alla vostra natura più autentica. Avrete davanti a voi diverse opzioni, sia in ambito sociale che affettivo, e la tentazione di analizzare ogni pro e contro sarà forte. Ma attenzione: le stelle vi esortano a non pensare troppo. Seguite l’istinto senza esitazioni, perché la vostra prima intuizione sarà quella corretta. Non permettete alla mente razionale di frenare il vostro slancio vitale e, soprattutto, agite senza farvi logorare dai dubbi che spesso nascono solo dalla stanchezza. Sarete chiamati a prendere una piccola decisione riguardo a un invito serale: lasciate che sia il cuore a scegliere il vestito e la compagnia. La serata vi riserverà un incontro inaspettatamente piacevole.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7. Parola chiave: usate il sesto senso e il tatto per dissipare ogni malinteso. La giornata si presenterà inizialmente con qualche piccola nuvola nei rapporti interpersonali, forse a causa di una parola di troppo detta nei giorni scorsi. Tuttavia, avrete tutte le carte in regola per ribaltare la situazione a vostro favore. Usate il sesto senso per capire cosa sta provando chi vi circonda e, soprattutto, utilizzate tutto il vostro tatto per dissipare ogni malinteso. Sarete degli ottimi mediatori e riuscirete a riportare l’armonia in famiglia o nella coppia grazie alla vostra proverbiale pazienza. È il momento ideale per dedicarvi alla cura della casa o del giardino, attività che vi daranno grande soddisfazione concreta. La stabilità che costruirete oggi sarà il pilastro per una domenica all’insegna del relax totale.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7. Parola chiave: rigore morale e azioni decise, godetevi i piaceri della vita per ricaricarvi. Sentirete un forte richiamo verso la correttezza e la trasparenza. In questo sabato, il vostro rigore morale vi porterà a fare scelte coraggiose, forse allontanando una situazione che non sentite più vostra o mettendo dei paletti necessari in ambito lavorativo, anche se è un giorno festivo. Porterete avanti azioni decise che vi faranno sentire fieri di voi stessi e della vostra coerenza. Tuttavia, non dimenticate di allentare la corda una volta concluse le incombenze: godetevi i piaceri della vita per ricaricarvi. Un buon bicchiere di vino, un bagno caldo o la visione di un film che amate saranno la medicina perfetta per bilanciare la serietà della giornata. La vostra anima ha bisogno di coccole tanto quanto la vostra mente ha bisogno di ordine.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: serenità familiare e voglia di concretezza per realizzare i vostri sogni. C’è un’aria di dolcezza che avvolge il vostro sabato, cari Bilancia. Le stelle favoriscono la serenità familiare, permettendovi di appianare eventuali spigoli con i figli o con il partner. Vi sentirete finalmente compresi e sostenuti. Emergerà in voi una forte voglia di concretezza: basta castelli in aria, oggi vorrete mettere nero su bianco un piano d’azione per realizzare i vostri sogni. Che si tratti di un acquisto importante o di un cambiamento di vita, avrete la lucidità necessaria per valutare la fattibilità dei vostri desideri. Dedicate il pomeriggio a fare qualcosa di creativo con le mani: vi aiuterà a connettervi con la realtà e a sentirvi produttivi. La serata promette dialoghi profondi che vi apriranno il cuore.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 7. Parola chiave: fiducia in ripresa, uscite dagli schemi e provocate il cambiamento che desiderate. Dopo un periodo di incertezze, finalmente sentirete la vostra fiducia in ripresa. Il cielo di questo sabato vi invita a non essere banali e a non accontentarvi della solita routine. Uscite dagli schemi mentali e comportamentali che vi hanno tenuto bloccati finora. È il giorno giusto per sperimentare, che sia un nuovo stile nel vestire o un modo diverso di approcciare una persona che vi interessa. Dovrete essere voi i registi della vostra vita: provocate il cambiamento che desiderate senza aspettare che sia il destino a bussare alla vostra porta. Una telefonata fatta d’impulso potrebbe rivelarsi la chiave di volta per un progetto che vi sta molto a cuore. L’audacia oggi sarà ampiamente ricompensata dalle stelle.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7,5. Parola chiave: energia contagiosa e giovialità, è il momento perfetto per osare nuovi approcci. Sarete il fulcro di ogni conversazione e l’anima di ogni gruppo. La vostra energia contagiosa attirerà persone nuove e stimolanti, rendendo questo sabato elettrizzante dal punto di vista sociale. Sprigionerete una giovialità tale da rendere facile anche la risoluzione di vecchie questioni rimaste in sospeso. In amore, le stelle vi dicono che è il momento perfetto per osare nuovi approcci: se siete single, non abbiate paura di fare la prima mossa con ironia; se siete in coppia, proponete qualcosa di insolito al partner per ravvivare la passione. La vostra mente sarà veloce e brillante, capace di cogliere opportunità dove gli altri vedono solo problemi. Approfittate di questo stato di grazia per allargare la vostra rete di contatti.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre) Voto 7,5. Parola chiave: efficacia onnipresente e spirito convincente per lanciare nuovi progetti. Nessuno potrà fermarvi oggi. Sarete dotati di una efficacia onnipresente, riuscendo a gestire mille impegni con una precisione chirurgica che lascerà tutti a bocca aperta. Il vostro spirito convincente sarà al massimo storico: se dovete vendere un’idea, chiedere un favore o convincere qualcuno a seguire i vostri piani, questo è il momento di farlo. Le stelle vi spianano la strada per lanciare nuovi progetti che richiedono cura dei dettagli e visione pratica. Nonostante il grande lavoro mentale, non vi sentirete affaticati perché vedrete i risultati immediati dei vostri sforzi. Concluderete la giornata con la piacevole sensazione di aver messo ogni tassello al posto giusto. La vostra autostima ne trarrà un beneficio immenso.

LEONE (23 luglio – 22 agosto) Voto 8. Parola chiave: rimboccatevi le maniche e allontanate le persone negative per consolidare il futuro. Siete tra i favoriti della giornata e la vostra determinazione sarà la vostra arma vincente. Le stelle vi esortano all’azione: rimboccatevi le maniche e portate a termine quel compito che rimandate da tempo, perché oggi avrete una marcia in più. È fondamentale che facciate pulizia nel vostro cerchio sociale: allontanate le persone negative o coloro che tentano di frenare il vostro entusiasmo con critiche sterili. Siete in una fase di costruzione e dovete proteggere la vostra energia per consolidare il futuro radioso che vi attende. In serata, il carisma sarà alle stelle: sarete magnetici e irresistibili. Un successo personale vi farà brillare gli occhi di orgoglio davanti agli amici più cari.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 8. Parola chiave: lucidità e chiaroveggenza vi guideranno verso la risoluzione di ogni pendenza. Un sabato di grande potere mentale e intuitivo. La vostra lucidità sarà quasi tagliente, permettendovi di vedere oltre le apparenze e di smascherare eventuali inganni o situazioni poco chiare. Questa sorta di chiaroveggenza vi guiderà infallibilmente, specialmente nelle questioni finanziarie o legali. Sarete in grado di trovare la chiave giusta verso la risoluzione di ogni pendenza che vi trascinate dietro da troppo tempo. Non avrete paura di affrontare verità scomode, anzi, sarà proprio la verità a rendervi liberi e pronti per un nuovo inizio. L’amore vivrà momenti di grande intensità passionale; il partner si sentirà travolto dalla vostra forza d’animo. Siete padroni del vostro destino e oggi lo dimostrerete a tutti.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 8. Parola chiave: ottimismo a colori e fiducia al top, godetevi il presente senza impazienza. Siete i re e le regine incontrastati di questo sabato 7 marzo. Il vostro cielo è un’esplosione di vibrazioni positive che vi regalerà un ottimismo a colori, capace di trasformare anche la situazione più grigia in un’opportunità di gioia. Con la vostra fiducia al top, sentirete che l’universo sta finalmente cospirando a vostro favore. Il consiglio degli astri è semplice ma prezioso: godetevi il presente senza impazienza. Non affrettate i tempi di una risposta amorosa o di un esito lavorativo; tutto sta arrivando a voi nel momento perfetto. La vostra empatia sarà un balsamo per chi vi incontrerà, e riceverete in cambio affetto e gratitudine sincera. Una sorpresa inaspettata renderà la serata indimenticabile, confermando che questo è davvero il vostro momento magico.