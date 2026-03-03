L’oroscopo di domani, 5 marzo e la classifica di Jonathan: giornata memorabile per il Capricorno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo di giovedì 5 marzo 2026 si prospetta come un affascinante crocevia di energie planetarie, dove la pragmatica razionalità dei segni di Terra incontra l’intuizione profonda dei segni d’Acqua. Le configurazioni astrali di questa giornata suggeriscono un momento di transizione importante, ideale per chi saprà ascoltare i messaggi sottili che l’universo invia attraverso piccoli segnali quotidiani. Il transito lunare odierno accende la scintilla della creatività, ma impone anche una riflessione necessaria sulle priorità personali, invitandoci a distinguere ciò che è urgente da ciò che è realmente importante per la nostra evoluzione interiore.

In questa giornata così vibrante, le stelle sembrano tessere una trama particolarmente favorevole per chi ha il coraggio di osare e di mostrare la propria vulnerabilità come un punto di forza. I segni d’Acqua e d’Aria brilleranno per carisma e visione, mentre per i segni di Fuoco sarà richiesto un esercizio di pazienza e autocontrollo per non disperdere energie preziose in inutili polemiche.

I tre segni più favoriti dalle stelle in questo giovedì di marzo sono il Capricorno, il Cancro e l’Acquario, che godranno di allineamenti planetari rari e trasformativi.

Oroscopo di domani, giovedì 5 marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo dei sentimenti per il Capricorno, qualche ombra di troppo per il Leone

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 5. Parola chiave: dubbi e incertezze vi rendono fluttuanti, cercate di ricaricarvi all’aria aperta. Inizierete la giornata con una sensazione di pesantezza che difficilmente riuscirete a scuotervi di dosso. Le stelle indicano che dubbi e incertezze vi rendono fluttuanti, facendovi perdere quella consueta sicurezza che vi contraddistingue come re dello zodiaco. Vi sentirete come se camminaste su un terreno instabile, dove ogni decisione sembra nascondere una trappola. In ambito professionale, potreste mettere in discussione scelte fatte di recente, mentre in amore il partner potrebbe trovarvi insolitamente silenziosi o distanti. Non forzate la mano e non cercate risposte immediate che il cielo non è ancora pronto a darvi. Invece di chiudervi in ufficio o in casa a rimuginare, cercate di ricaricarvi all’aria aperta: una passeggiata in un parco o semplicemente respirare a pieni polmoni lontano dal caos cittadino aiuterà a diradare la nebbia mentale. Solo ritrovando il contatto con la natura ritroverete il vostro centro.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 5,5. Parola chiave: ritardi e imprevisti, approfittatene per perfezionare i vostri progetti in solitaria. Domani dovrete armarvi di una pazienza che spesso non vi appartiene. Il quadro astrale segnala una serie di piccoli intoppi burocratici o comunicativi; vivrete una giornata scandita da ritardi e imprevisti che metteranno a dura prova i vostri nervi. Una mail che non arriva, una telefonata che salta o un appuntamento rimandato all’ultimo minuto potrebbero farvi sentire frustrati. Tuttavia, c’è un lato positivo in questo rallentamento forzato: approfittatene per perfezionare i vostri progetti in solitaria. Invece di correre da una parte all’altra, chiudetevi nel vostro guscio creativo e limate quei dettagli che avevate trascurato per la fretta. Sarà proprio nel silenzio della riflessione individuale che troverete l’idea geniale per sbloccare la situazione nei giorni a venire. La frenesia oggi è vostra nemica, la precisione sarà la vostra ancora di salvezza.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6. Parola chiave: siate prudenti e pronti a difendere i vostri piani dai colpi bassi. Vi troverete in una posizione mediana, quasi d’attesa, ma non per questo priva di insidie. La vostra irruenza naturale domani dovrà essere domata da una strategia più sottile. Le stelle vi suggeriscono una condotta vigile: siate prudenti e pronti a difendere i vostri piani dai colpi bassi. Qualcuno nell’ambiente lavorativo potrebbe non essere del tutto sincero o tentare di prendersi il merito di un vostro successo. Non reagite con la solita fiammata di rabbia, ma con la freddezza di chi ha tutto sotto controllo. Anche in famiglia, potrebbero emergere vecchie questioni non risolte; affrontatele con fermezza ma senza aggressività. La sufficienza piena arriva grazie alla vostra capacità di resistenza: se saprete mantenere la calma, a fine giornata vi accorgerete di aver protetto ciò che vi sta a cuore senza subire danni.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 6. Parola chiave: nervosismo da gestire, prendete le distanze prima di cercare il dialogo. Il vostro spirito libero domani si sentirà un po’ in gabbia, vittima di un nervosismo da gestire che nascerà da piccole incomprensioni quotidiane. Vi sembrerà che nessuno capisca davvero le vostre intenzioni e questo vi porterà a rispondere in modo brusco anche a chi vi vuole bene. Gli astri vi consigliano un approccio prudente nelle relazioni: prendete le distanze prima di cercare il dialogo. Se sentite che la rabbia sta per esplodere, isolatevi per qualche ora. Non è il giorno giusto per affrontare discussioni serie o per chiarire malintesi amorosi, perché manchereste della necessaria diplomazia. Verso sera la tensione calerà, ma solo se avrete avuto l’accortezza di non soffiare sul fuoco durante le ore centrali del giorno. Un buon libro o un film d’azione potrebbero essere il diversivo ideale per scaricare l’adrenalina in eccesso.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 6,5. Parola chiave: non siate testardi e curate l’alimentazione, la fortuna è comunque con voi. Una giornata di luci e ombre, dove però la luce tende a prevalere se saprete smussare gli angoli del vostro carattere. Il consiglio degli astri è chiaro: non siate testardi e provate ad accettare i consigli di chi ne sa più di voi, specialmente sul lavoro. A volte il vostro orgoglio vi impedisce di vedere soluzioni semplici che avete proprio sotto il naso. Un altro aspetto fondamentale di questo giovedì riguarda il benessere fisico: curate l’alimentazione, evitate eccessi o pasti consumati troppo in fretta, poiché il vostro apparato digerente potrebbe risentire dello stress. Nonostante qualche piccolo fastidio, la fortuna è comunque con voi e potrebbe manifestarsi sotto forma di una piccola entrata economica o di un complimento inaspettato che vi restituirà il buonumore. Il destino vi sorride, ma vi chiede di essere meno rigidi con voi stessi e con gli altri.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: creatività libera e grinta per attirare le persone giuste, gestite bene l’energia. Sentirete un’insolita spinta verso il nuovo, una rottura con la solita routine che vi farà molto bene. Avrete a disposizione una creatività libera e grinta per attirare le persone giuste nella vostra orbita, sia che si tratti di nuovi collaboratori o di potenziali partner. È il momento di esporre le vostre idee senza timore di essere giudicati, perché il vostro fascino intellettuale sarà ai massimi livelli. Tuttavia, la giornata sarà densa di impegni e il rischio è quello di arrivare a sera completamente svuotati: gestite bene l’energia, non dite di sì a ogni richiesta e ritagliatevi dei piccoli momenti di pausa durante il pomeriggio. La vostra capacità analitica, unita a questo nuovo slancio creativo, vi permetterà di risolvere un problema che trascinavate da tempo. Una serata tranquilla sarà il giusto premio per il vostro impegno.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: ottimo momento per negoziare e riconciliarsi, ma non dimenticate il riposo. Le stelle vi sorridono, offrendovi l’opportunità di risanare alcuni strappi del passato. Sarà un ottimo momento per negoziare e riconciliarsi, sia in ambito contrattuale che sentimentale. Se avete avuto discussioni recenti con il partner o con un socio, le parole fluiranno più dolci e troverete il compromesso ideale che soddisferà tutti. Sarete dotati di una diplomazia invidiabile che vi aprirà porte finora rimaste chiuse. Attenzione però a non sovraccaricare la vostra agenda: le stelle vi ammoniscono, non dimenticate il riposo. Anche se vi sentite invincibili, il vostro corpo ha bisogno di ricaricare le batterie per affrontare le sfide della prossima settimana. Concedetevi un lusso, anche piccolo, come un bagno caldo o una cena gourmet, per celebrare i successi ottenuti durante la giornata.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 8. Parola chiave: spontaneità vincente e capacità di risolvere i conflitti con orgoglio. Brillerete per eleganza e risolutezza. In questo giovedì, la vostra solita esitazione lascerà il posto a una spontaneità vincente che lascerà tutti a bocca aperta. Sarete in grado di dire la cosa giusta al momento giusto, conquistando la fiducia di capi e colleghi. Ma è nelle relazioni interpersonali che darete il meglio di voi: mostrerete una grande capacità di risolvere i conflitti con orgoglio, senza però risultare arroganti. Riuscirete a far valere le vostre ragioni con una grazia tale che gli altri non potranno fare a meno di assecondarvi. È una giornata eccellente per chi lavora a contatto con il pubblico o per chi deve sostenere un esame o un colloquio. L’amore vi regalerà momenti di grande complicità; lasciatevi andare alle emozioni senza fare troppi calcoli mentali.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 8,5. Parola chiave: eventi favorevoli e progressi in arrivo, dedicate tempo agli amici e alla cultura. Un cielo quasi perfetto vi avvolge in un abbraccio rassicurante. Percepite chiaramente che ci sono eventi favorevoli e progressi in arrivo, specialmente per quanto riguarda i vostri progetti a lungo termine. Una notizia che aspettavate da tempo potrebbe finalmente giungere, portando con sé una ventata di ottimismo. Le stelle vi spronano a non chiudervi in casa: dedicate tempo agli amici e alla cultura, perché un incontro sociale o la visita a una mostra potrebbero darvi l’ispirazione necessaria per una svolta professionale. La vostra sensibilità sarà il vostro radar per cogliere occasioni d’oro dove gli altri vedono solo normalità. È il momento di uscire dal guscio e mostrare al mondo quanto valete.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 8,5. Parola chiave: entusiasmo contagioso e dinamismo, saprete coinvolgere tutti nei vostri piani. Sarete una vera forza della natura! L’allineamento dei pianeti nel vostro segno vi conferisce un entusiasmo contagioso e dinamismo che non passeranno inosservati. Sarete il motore trainante di ogni gruppo, che sia in ufficio o tra gli amici, e saprete coinvolgere tutti nei vostri piani con una facilità disarmante. La vostra intuizione sarà quasi profetica, permettendovi di anticipare le mosse degli altri e di muovervi con estrema agilità tra i vari impegni. In amore, la passione è alle stelle: per i single sono previsti incontri folgoranti, mentre per chi è in coppia si prospetta una serata di profonda unione fisica e spirituale. Non ponetevi limiti, questo è il vostro momento per brillare.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 8,5. Parola chiave: fiducia in rialzo e voglia di libertà, uscite dalle solite abitudini. Respirate un’aria di rinnovamento che vi rigenera profondamente. Avrete una fiducia in rialzo e voglia di libertà che vi spingeranno a esplorare nuovi territori, sia mentali che geografici. È la giornata ideale per pianificare un viaggio o per iniziare un corso su un argomento che vi ha sempre affascinato ma che avevate accantonato. Gli astri vi urlano: uscite dalle solite abitudini, provate un nuovo ristorante, cambiate strada per andare al lavoro o contattate quella persona che non sentite da tempo. La vostra mente sarà un vulcano di idee innovative che troveranno terreno fertile intorno a voi. Il successo è a portata di mano, a patto che abbiate il coraggio di essere, come sempre, meravigliosamente anticonformisti.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 9. Parola chiave: giornata memorabile per i sogni e le relazioni, ottima per nuove collaborazioni. Siete i re incontrastati di questo giovedì 5 marzo. Il cielo si inchina alla vostra determinazione regalandovi una giornata memorabile per i sogni e le relazioni. Ciò che fino a ieri sembrava un miraggio, oggi comincerà a prendere forma concreta sotto i vostri occhi. Sarete particolarmente magnetici, attirando verso di voi opportunità professionali di alto livello: è una giornata ottima per nuove collaborazioni o per firmare accordi che cambieranno il corso della vostra carriera. Ma la vera magia avverrà nel privato: un sogno che custodite nel cassetto potrebbe ricevere la spinta decisiva per realizzarsi. Godetevi questo stato di grazia, ve lo siete meritato con la vostra instancabile dedizione. Le stelle vi premiano con il massimo del favore cosmico.