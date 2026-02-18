L’oroscopo di domani 20 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: Leone super fortunato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo di venerdì 20 febbraio 2026 si apre sotto un cielo di grande fermento, dove il passaggio del Sole nel segno dei Pesci inizia a far sentire la sua influenza sognante e intuitiva, scontrandosi però con ritmi quotidiani ancora molto serrati. È una giornata di transizione, un ponte verso un fine settimana che promette di rimescolare le carte in tavola per molti di voi. Le stelle di oggi suggeriscono di prestare particolare attenzione ai segnali del corpo e alle intuizioni improvvise, poiché il confine tra logica e sesto senso sarà particolarmente sottile.

In questo scenario astrale così dinamico, tre segni brilleranno più degli altri, baciati da una fortuna che sembra non conoscere ostacoli: il Leone, l’Ariete e i Pesci saranno i veri protagonisti della giornata, capaci di trasformare ogni sfida in un successo personale. Se appartenete a uno di questi segni, preparatevi a cavalcare l’onda; per tutti gli altri, sarà fondamentale saper gestire le energie con intelligenza e un pizzico di diplomazia.

Oroscopo di domani, venerdì 20 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo di vitalità per il Leone, qualche nube passeggera per il Cancro

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 5,5. Parola chiave: meno pazienti del solito, evitate di forzarvi e cercate un momento di relax.

Non sarà la giornata più semplice della settimana per voi, cari amici del Cancro. Gli astri indicano che vi sentirete meno pazienti del solito, quasi come se ogni piccola richiesta esterna fosse un’invasione del vostro spazio vitale. La sensazione di essere “sotto pressione” potrebbe portarvi a reagire in modo brusco anche con chi non ha colpe. Il consiglio del cielo è chiaro: evitate di forzarvi a partecipare a eventi sociali o riunioni che non sentite nelle vostre corde. Se proverete a indossare una maschera di cortesia quando dentro di voi bolle il malumore, finirete solo per accumulare ulteriore stress. Cercate un momento di relax assoluto nel tardo pomeriggio, magari rifugiandovi nel calore della vostra casa o in un’attività che vi permetta di staccare la spina dal mondo esterno. Domani sarà un altro giorno, oggi limitatevi a gestire lo stretto necessario senza pretendere troppo da voi stessi.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 6. Parola chiave: evitate la dispersione mentale e i troppi impegni, siate diretti ma misurati.

Vi ritroverete a fare i conti con una giornata caratterizzata da un ritmo frenetico che rischia di mandarvi in tilt. Le stelle vi mettono in guardia: evitate la dispersione mentale che spesso vi contraddistingue quando volete seguire troppe lepri contemporaneamente. Se caricherete l’agenda con i troppi impegni, finirete la giornata con la sensazione di non aver concluso nulla di concreto. Sul lavoro, qualcuno potrebbe mettervi alla prova o chiedervi spiegazioni su un progetto in corso; in questo caso, siate diretti ma misurati nelle vostre risposte. Non servono giri di parole infiniti, la verità nuda e cruda, esposta con garbo, sarà la vostra arma vincente. La serata richiederà un po’ di silenzio per riordinare le idee che oggi sembreranno volare via come foglie al vento.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 6,5. Parola chiave: rallentate il ritmo e curate i dettagli pratici per non esaurire le energie.

Il venerdì si prospetta come una giornata di assestamento. Sentirete il bisogno di concretezza, ma vi sembrerà che il mondo intorno a voi vada troppo veloce. Il consiglio degli astri è di non inseguire gli altri: rallentate il ritmo e concentratevi sulle vostre priorità. Sarà fondamentale che curate i dettagli pratici di ogni vostra azione, dalla gestione del budget familiare alla chiusura di una pratica d’ufficio; la fretta oggi potrebbe farvi commettere errori banali ma fastidiosi. Agendo con la vostra solita metodicità, riuscirete a non esaurire le energie prima del tempo, arrivando a sera stanchi ma soddisfatti. In amore, non serve fare grandi gesti: la vostra presenza solida e rassicurante sarà il regalo più apprezzato dal partner.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 6,5. Parola chiave: umore dinamico nonostante un po’ di fiacca iniziale, uscite e smettete di rimuginare.

La mattinata potrebbe iniziare con una sensazione di pesantezza, quasi come se aveste addosso tutta la stanchezza della settimana. Tuttavia, con il passare delle ore, recupererete un umore dinamico che vi permetterà di ribaltare la situazione a vostro favore. Le stelle vi spronano a reagire alla pigrizia mentale: uscite e smettete di rimuginare su questioni passate che non potete più cambiare. Il contatto con gli altri, una passeggiata in centro o un caffè con un amico saranno il toccasana ideale per ritrovare il vostro proverbiale equilibrio. Non lasciate che un piccolo dubbio rovini la vostra serata; la socialità sarà la chiave per sbloccare un’energia che attende solo di essere liberata.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre) Voto 6,5. Parola chiave: non fatevi travolgere dal caos, gestite le priorità per preservare l’armonia.

Per voi, instancabili viaggiatori dello spirito, questo venerdì richiederà una buona dose di organizzazione. Vi sembrerà di trovarvi al centro di un turbine di richieste e imprevisti: non fatevi travolgere dal caos circostante. Per uscirne indenni, dovrete imparare a dire dei “no” strategici e gestite le priorità con polso fermo. Se cercherete di accontentare tutti, finirete per trascurare voi stessi e le persone che amate davvero. La chiave della giornata sarà la capacità di preservare l’armonia interiore nonostante il rumore esterno. Nel tardo pomeriggio, una notizia inaspettata potrebbe regalarvi un sorriso e farvi dimenticare la fatica della giornata.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 6,5. Parola chiave: siate autentici e cercate il silenzio, sono in arrivo cambiamenti necessari.

Il cielo di oggi vi invita all’introspezione. Sentirete il bisogno di distanziarvi dalle convenzioni sociali e dai discorsi superficiali. Il consiglio è prezioso: siate autentici in ogni vostra interazione, anche a costo di sembrare distaccati o troppo seri. Cercate il silenzio utile a comprendere cosa sta cambiando dentro di voi, poiché le stelle indicano che sono in arrivo cambiamenti necessari nella vostra sfera professionale o personale. Non abbiate paura di mettere in discussione ciò che non vi rispecchia più. Questa giornata funge da preludio a una nuova fase della vostra vita, dove la libertà individuale tornerà a essere il vostro valore cardine. Ascoltate la vostra voce interiore, ha molto da dirvi.

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) Voto 7. Parola chiave: intuito infallibile per i progetti futuri, ma siate selettivi nelle frequentazioni.

Un venerdì di grande forza mentale per voi, Scorpione. Il vostro intuito infallibile sarà la bussola che vi guiderà attraverso le nebbie dell’incertezza, specialmente per quanto riguarda i progetti futuri. Saprete leggere tra le righe di un contratto o capire le reali intenzioni di un collaboratore prima ancora che apra bocca. Tuttavia, le stelle vi suggeriscono prudenza nelle relazioni sociali: siate selettivi nelle frequentazioni e non aprite il vostro cuore a chiunque. Meglio pochi amici fidati che una folla di conoscenti pronti a giudicare. La vostra energia magnetica attirerà sguardi interessati, ma saprete voi chi merita davvero la vostra attenzione e chi invece deve restare fuori dalla vostra cerchia ristretta.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7,5. Parola chiave: i recenti sforzi danno i loro frutti, mantenete la grinta senza eccedere fisicamente.

Potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo: i recenti sforzi danno i loro frutti e i risultati che attendevate inizieranno a materializzarsi sotto i vostri occhi. Che si tratti di un riconoscimento lavorativo o di un chiarimento in famiglia, la sensazione di aver seminato bene vi darà grande soddisfazione. Le stelle vi incoraggiano: mantenete la grinta che vi ha portato fin qui, ma con un’avvertenza importante: cercate di non eccedere fisicamente. Il vostro corpo ha bisogno di ricaricarsi e non potete pretendere di correre sempre al massimo dei giri. Festeggiate i vostri successi con una cena tranquilla o un piccolo regalo che vi siete meritati con la vostra dedizione e precisione millimetrica.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 7,5. Parola chiave: giornata ideale per la sincerità negli affetti e per scacciare ogni malinconia.

Un vento di freschezza soffia sul vostro cielo, diradando le nubi dei giorni passati. Sarà una giornata ideale per la sincerità negli affetti: se avete dei sospesi con il partner o con un familiare, oggi le parole fluiranno facili e liberatorie. Approfittatene per aprire il vostro cuore e per scacciare ogni malinconia residua; il passato è passato, e il presente vi offre opportunità concrete di felicità. La vostra solidità sarà apprezzata da chi vi circonda, facendovi sentire finalmente compresi e sostenuti. Un piccolo investimento o una decisione finanziaria presa oggi potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa nel lungo periodo. Guardate al futuro con la fiducia di chi sa di aver costruito basi solide.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8. Parola chiave: fascino magnetico e passi avanti nell’organizzazione, non correte troppo.

Inizierete questo venerdì con una carica esplosiva. Il vostro fascino magnetico non passerà inosservato, rendendovi irresistibili in amore e convincenti sul lavoro. Sarà una giornata eccellente per fare sostanziali passi avanti nell’organizzazione di un nuovo progetto o per sbloccare una situazione burocratica che vi trascinavate da tempo. Tuttavia, l’eccesso di entusiasmo potrebbe spingervi a bruciare le tappe: il cielo vi ammonisce, non correte troppo. La fretta potrebbe farvi trascurare dettagli che si riveleranno cruciali in seguito. Godetevi il successo del momento e lasciate che le cose facciano il loro corso naturale. La serata si preannuncia piccante e ricca di stimoli: lasciatevi sorprendere dalla spontaneità.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 8. Parola chiave: ottimismo incrollabile e supporto prezioso dalle persone care per trionfare.

Il Sole nel vostro segno vi regala una luce speciale. Sarete animati da un ottimismo incrollabile che contagerà positivamente chiunque vi incontrerà sulla sua strada. Anche di fronte a piccoli intoppi, saprete mantenere il sorriso e la calma, sicuri che tutto si risolverà per il meglio. Potrete contare su un supporto prezioso dalle persone care, che si dimostreranno pronte a sostenere le vostre idee più audaci. È il momento di osare e di puntare in alto per trionfare in una sfida che vi sta molto a cuore. La vostra sensibilità oggi diventerà la vostra forza più grande, permettendovi di entrare in empatia profonda con l’ambiente circostante. Vivete ogni istante con intensità, le stelle sono con voi.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8,5. Parola chiave: ottime prospettive professionali e scambi armoniosi, la fortuna è dalla vostra parte.

Siete voi i dominatori assoluti di questo venerdì. Il cielo vi regala ottime prospettive professionali, con occasioni di guadagno o di avanzamento di carriera che sembrano cadere dal cielo proprio nel momento del bisogno. Ogni vostra parola sarà oro colato e riuscirete a tessere scambi armoniosi con colleghi, superiori e amici. Sentirete che la fortuna è dalla vostra parte e non avrete torto: è il momento giusto per avanzare richieste, firmare contratti o dichiararvi a una persona speciale. La vostra autostima sarà ai massimi livelli, permettendovi di brillare in ogni contesto sociale. Non abbiate paura di mostrare la vostra generosità leonina; oggi potete permettervi di essere i re e le regine dello zodiaco.