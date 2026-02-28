L’oroscopo di domani, 2 marzo e la classifica di Jonathan: i Pesci dominano in prima posizione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo di lunedì 2 marzo 2026 si apre con una configurazione celeste che invita alla concretezza e al rinnovamento interiore. Con il Sole che transita nel segno dei Pesci, l’atmosfera generale sarà intrisa di una profonda sensibilità, ma i movimenti di Marte e Mercurio suggeriscono la necessità di passare dalle parole ai fatti. Questa giornata segna l’inizio di una settimana cruciale per molti, un ponte tra i sogni invernali e le prime spinte di rinascita primaverile. Le stelle di oggi non regaleranno nulla per caso: chiederanno impegno, ma prometteranno ricompense durature a chi saprà muoversi con intelligenza e cuore.

In questo lunedì di marzo, l’energia astrale favorirà particolarmente chi saprà guardare lontano senza perdere di vista il presente. I segni d’Acqua e di Terra sembrano avere una marcia in più grazie a una stabilità emotiva invidiabile: la Vergine, la Bilancia e i Pesci sono i tre segni più favoriti dalle stelle, pronti a raccogliere i frutti di quanto seminato. Per gli altri, sarà una giornata di aggiustamenti e di piccole sfide necessarie per crescere.

Preparatevi a scoprire come i pianeti influenzeranno il vostro lunedì e quali strategie adottare per trasformare ogni transito in un’opportunità di successo personale e professionale.

Oroscopo di domani, lunedì 2 marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo per i Pesci, Gemelli un po’ troppo frenati

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 6. Parola chiave: rigorosi e oculati, non lasciatevi distrarre e fissate i vostri limiti. Inizierete la settimana con una sensazione di pesantezza che non vi appartiene solitamente. Gli astri vi chiederanno di essere rigorosi e oculati in ogni vostra mossa, specialmente nel settore professionale dove alcune scadenze inizieranno a bussare alla porta. Non sarà il momento dei voli pindarici o della solita spensieratezza comunicativa; al contrario, dovrete concentrarvi sui dettagli tecnici e finanziari. Il consiglio principale è chiaro: non lasciatevi distrarre dalle chiacchiere dei colleghi o dalle notifiche costanti dello smartphone. Sentirete il bisogno di mettere ordine nella vostra vita frenetica e sarà fondamentale che fissiate i vostri limiti per non arrivare a fine serata completamente svuotati. Se qualcuno cercherà di caricarvi di responsabilità non vostre, imparerete a dire di no con fermezza ma educazione. In serata, preferirete il silenzio di un buon libro alla confusione di un’uscita mondana, cercando di ricaricare le pile per il resto della settimana.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre) Voto 6,5. Parola chiave: combattivi ma taglienti, usate la diplomazia per non creare inimicizie. Sentirete un fuoco interiore che vi spingerà all’azione immediata, ma fate attenzione alla direzione che prenderanno le vostre energie. Sarete estremamente combattivi ma taglienti, il che potrebbe portarvi a vincere una discussione ma a perdere un alleato prezioso. La vostra onestà intellettuale, solitamente apprezzata, oggi potrebbe trasformarsi in una critica troppo cruda verso chi vi sta intorno. Gli astri vi suggeriscono caldamente: usate la diplomazia per non creare inimicizie che potrebbero ostacolare i vostri progetti futuri. Nel lavoro, avrete la sensazione che gli altri non corrano al vostro stesso ritmo, ma invece di sbuffare, cercherete di motivarli con il vostro esempio positivo. La serata richiederà un po’ di relax fisico; la tensione accumulata potrebbe riversarsi sulla schiena o sulle gambe. Eviterete i confronti accesi con il partner, preferendo un dialogo costruttivo che metta al centro il desiderio di esplorare nuovi orizzonti insieme.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 6,5. Parola chiave: cambiamenti in vista, ammettete gli errori e pianificate le ambizioni. Il cielo di questo lunedì vi metterà davanti a uno specchio, costringendovi a una riflessione onesta sui vostri ultimi percorsi. Sentirete che ci sono dei cambiamenti in vista, ma per accoglierli pienamente dovrete prima fare spazio eliminando ciò che è obsoleto. Sarà una giornata in cui ammetterete gli errori commessi di recente, un gesto che non vi toglierà autorità ma vi renderà molto più umani e rispettati agli occhi di chi vi circonda. Sul piano professionale, inizierete a guardare oltre il presente e pianificherete le ambizioni per i mesi a venire, magari stendendo una lista di obiettivi a lungo termine. Non abbiate fretta di vedere i risultati; la semina di oggi richiede tempo e cura. Nelle relazioni, potreste avvertire un po’ di distacco, come se aveste bisogno di una bolla di solitudine per riordinare le idee. Spiegherete i vostri bisogni con chiarezza per evitare che la persona amata si senta esclusa dai vostri processi interiori.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 6,5. Parola chiave: intraprendenti e decisi, evitate però i lavori di gruppo e la vanità. Vi sveglierete con una determinazione insolita, pronti a scalare montagne pur di ottenere ciò che desiderate. Sarete particolarmente intraprendenti e decisi, tanto da sorprendere chi è abituato ai vostri ritmi solitamente più placidi e riflessivi. Tuttavia, il cielo vi mette in guardia su un punto specifico: evitate però i lavori di gruppo, perché oggi la vostra pazienza nei confronti degli altri sarà ai minimi storici. Vorrete fare tutto a modo vostro, convinti che la vostra visione sia l’unica corretta, cadendo talvolta nella trappola della vanità. Cercate di non ostentare troppo i vostri successi, poiché potreste attirare invidie inutili. In amore, la vostra passionalità sarà ai massimi livelli, ma eviterete di trasformare ogni discussione in una gara a chi ha ragione. Il benessere fisico passerà per la tavola: sceglierete cibi sani ma gustosi, evitando però gli eccessi che potrebbero appesantire la vostra digestione serale.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7. Parola chiave: visione d’insieme e conciliazione, ma occhio all’alimentazione. Questo lunedì vi regalerà una chiarezza mentale che spesso vi manca quando siete presi dalla foga dell’azione. Riuscirete ad avere una visione d’insieme della vostra situazione attuale, comprendendo finalmente quali sono i pezzi del puzzle che non incastrano bene. Sarete orientati verso la conciliazione, cercando di appianare vecchi rancori sia in famiglia che in ufficio, mostrando un lato diplomatico che stupirà molti. Tuttavia, le stelle vi inviano un monito riguardante il corpo: occhio all’alimentazione. La fretta di questo inizio settimana potrebbe spingervi a mangiare pasti veloci e poco equilibrati, con conseguenze dirette sui vostri livelli di energia nel pomeriggio. Cercherete di ritagliarvi dei momenti di pausa reale. In amore, sarete protettivi e affettuosi, pronti a pianificare qualcosa di speciale per la serata. Il vostro entusiasmo sarà contagioso, a patto che non cerchiate di imporre i vostri ritmi a chi ha bisogno di più tempo per elaborare le novità.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 7. Parola chiave: successi relazionali e benessere, cercate solo di non eccedere con l’arroganza. Il vostro carisma sarà la chiave di volta di questa giornata. Raccoglierete diversi successi relazionali, riuscendo a convincere persone influenti della validità delle vostre idee. Vi sentirete bene con voi stessi e sprizzerete un senso di benessere che attirerà gli altri come falene verso la luce. Sarete i protagonisti di ogni riunione o incontro sociale, ma il cielo vi suggerisce un piccolo accorgimento: cercate solo di non eccedere con l’arroganza. Il confine tra sicurezza di sé e presunzione oggi sarà molto sottile, e superarlo potrebbe costarvi qualche critica alle spalle. Nel lavoro, le vostre intuizioni saranno brillanti e vi permetteranno di sbloccare una situazione che sembrava ferma da tempo. In amore, sarete generosi di attenzioni e regali, cercando di viziare chi amate. Sarà un lunedì ruggente, ideale per chi deve presentare un progetto o fare una richiesta importante, a patto di mantenere sempre un briciolo di umiltà.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7,5. Parola chiave: audaci e carichi di energia, pronti a lanciarvi in nuove sfide positive. Abbandonerete la vostra solita corazza protettiva per mostrarvi al mondo in tutta la vostra forza. Sarete incredibilmente audaci e carichi di energia, pronti a lasciarvi alle spalle le insicurezze che vi hanno frenato nei mesi scorsi. Il cielo di marzo vi sorride e vi vedrà pronti a lanciarvi in nuove sfide positive, sia che si tratti di un nuovo hobby o di una promozione lavorativa che richiede più impegno. Sentirete una spinta interiore a cambiare pelle, a osare di più senza la paura costante di sbagliare. La vostra sensibilità si trasformerà in intuito vincente, permettendovi di capire in anticipo le mosse degli altri. In famiglia, porterete un’ondata di ottimismo che aiuterà a risolvere un piccolo problema domestico. La serata sarà all’insegna della gioia: festeggerete un piccolo traguardo con le persone care, sentendovi finalmente al posto giusto nel momento giusto. Non abbiate paura di sognare in grande, perché le basi che getterete oggi saranno solide.

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) Voto 7,5. Parola chiave: creatività al massimo e temerarietà, non abbiate paura di osare. Le stelle vi caricheranno di un magnetismo irresistibile e di una mente fertilissima. Avrete la creatività al massimo e riuscirete a trovare soluzioni geniali a problemi che altri considerano insormontabili. La vostra naturale temerarietà sarà la vostra arma segreta: laddove gli altri esitano, voi andrete avanti con coraggio e una punta di mistero. Il consiglio degli astri è netto: non abbiate paura di osare. Se avete in mente un investimento o volete dichiarare i vostri sentimenti a qualcuno, questo è il momento di agire senza troppi calcoli. La vostra capacità di introspezione vi aiuterà a capire esattamente cosa volete, eliminando le interferenze esterne. Nel lavoro, potreste ricevere una proposta inaspettata che solleticherà la vostra ambizione. In amore, vivrete momenti di intensità profonda; la connessione con il partner sarà quasi telepatica. Sarà un lunedì vibrante, in cui sentirete scorrere la vita con una potenza nuova e rigenerante.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 7,5. Parola chiave: equilibrio e valori solidi, godetevi la vostra bella energia senza correre troppo. Vi sentirete finalmente in pace con le vostre scelte, percependo un senso di equilibrio interiore che vi permetterà di affrontare qualsiasi impegno con estrema calma. Metterete al primo posto i vostri valori solidi, agendo con integrità e coerenza, guadagnandovi la stima di colleghi e superiori. Il cielo vi invita alla goduria consapevole: godetevi la vostra bella energia senza correre troppo. Non c’è bisogno di affannarsi o di bruciare le tappe; la vostra costanza vi porterà comunque alla meta. Sarete un punto di riferimento per chi vi circonda, offrendo consigli saggi e supporto concreto a chi è in difficoltà. Sul fronte sentimentale, la stabilità sarà il tema dominante. Chi è in coppia progetterà passi importanti per il futuro, mentre i single potrebbero fare incontri con persone mature e affidabili. La salute sarà eccellente, ma non dimenticate di concedervi un momento di relax totale prima di andare a dormire, magari meditando sui successi della giornata.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 8. Parola chiave: motivati e sereni, avete bisogno di movimento e grande dispendio muscolare. Il podio di questo lunedì vi appartiene di diritto. Vi sentirete incredibilmente motivati e sereni, con una visione cristallina dei vostri doveri e dei vostri desideri. La mente funzionerà come un orologio svizzero, ma sarà il corpo a reclamare attenzione: gli astri dicono che avete bisogno di movimento e grande dispendio muscolare. Che sia una sessione intensa in palestra o una lunga camminata veloce, lo scarico fisico sarà fondamentale per mantenere questo stato di grazia mentale. Nel lavoro, sarete imbattibili nell’organizzazione e nella risoluzione di compiti complessi. Otterrete riconoscimenti che attendevate da tempo, ma li accoglierete con la consueta modestia, guardando già al prossimo obiettivo. In amore, la vostra disponibilità verso l’altro creerà un’atmosfera di rara armonia. È il momento perfetto per sistemare questioni burocratiche o legali, poiché la fortuna vi assisterà in ogni passaggio formale. Siete i padroni del vostro destino in questo inizio marzo.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 8. Parola chiave: armonia e buonumore, è il momento di liberarvi dei pesi del passato. Splendete di una luce bellissima in questo lunedì di marzo. Porterete armonia e buonumore ovunque andrete, agendo come collante naturale nei gruppi e in famiglia. Sarete particolarmente ispirati e sentirete che è il momento di liberarvi dei pesi del passato che hanno rallentato la vostra ascesa emotiva. Che si tratti di un vecchio rancore, di un oggetto che non vi serve più o di una cattiva abitudine, oggi avrete la forza di dire basta con un sorriso. La vostra eleganza d’animo sarà notata da tutti e vi aprirà porte che pensavate chiuse. Sul lavoro, le collaborazioni saranno favorite e potrete stringere accordi molto vantaggiosi. In amore, vivrete una fase di rinascita; la complicità con il partner sarà alle stelle e per i single si prevedono colpi di fulmine inaspettati. Godetevi questa ondata di positività e non permettete a nessuno di rovinarvi lo stato di grazia. Siete tra i favoriti del cielo e ogni vostra azione sarà baciata dal successo.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 8. Parola chiave: ottimismo ed efficacia, agite con buon senso verso i vostri progetti. Siete i re incontrastati di questo cielo. Il Sole nel vostro segno vi regala un ottimismo ed efficacia fuori dal comune, permettendovi di trasformare le vostre visioni creative in realtà tangibili. Non sarete i soliti sognatori con la testa tra le nuvole; oggi agite con buon senso verso i vostri progetti, dimostrando una concretezza che lascerà tutti a bocca aperta. Sarete capaci di gestire molteplici impegni senza stress, trovando sempre il tempo per un gesto gentile verso il prossimo. La vostra empatia sarà ai massimi livelli, ma non vi farete assorbire dai problemi altrui, mantenendo un sano distacco protettivo. Nel lavoro, i vostri sforzi verranno finalmente ripagati con gratificazioni economiche o morali di rilievo. L’amore sarà un porto sicuro, un luogo di scambio profondo e di pura gioia. La serata sarà magica, perfetta per celebrare la vita e le infinite possibilità che vi attendono. Siete in uno stato di grazia assoluto: approfittatene per gettare le basi di un anno indimenticabile.