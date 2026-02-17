L’oroscopo di domani 19 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: stelle fantastiche per Scorpione e Pesci

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo di giovedì 19 febbraio 2026 si apre sotto un cielo di transizione estremamente affascinante, segnato dal passaggio del Sole nel segno dei Pesci. Questa vibrazione acquatica porta con sé un’ondata di sensibilità e intuito, invitandoci tutti a rallentare il ritmo frenetico della quotidianità per ascoltare i sussurri dell’anima. La Luna, con i suoi aspetti geometrici nel corso della giornata, creerà un dinamismo particolare che premierà chi saprà unire la concretezza della terra alla fluidità dell’emozione. È una giornata in cui le maschere tendono a cadere e i desideri più profondi emergono con forza prepotente.

In questo scenario astrologico così vibrante, l’universo sembra voler favorire chi ha il coraggio di sognare in grande senza dimenticare le proprie radici. I segni d’Acqua vivranno ore di grande ispirazione, mentre i segni di Terra troveranno la stabilità necessaria per concretizzare progetti rimasti a lungo nel cassetto. I tre segni più favoriti dalle stelle in questa giornata sono lo Scorpione, i Pesci e il Toro, che godranno di una protezione astrale quasi assoluta.

Preparatevi a scoprire come le energie planetarie influenzeranno i vostri passi, tra colpi di scena sentimentali e conferme professionali inaspettate. Ecco la classifica dei 12 segni zodiacali per la giornata di domani.

Oroscopo di domani, giovedì 19 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo per Pesci e Scorpione, qualche ombra per i Gemelli

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 6. Parola chiave: cielo favorevole ma Luna guerriera, difendetevi dalle critiche e cercate il relax.

Nonostante un quadro astrologico generale che vi vedrebbe teoricamente in ascesa, vi scontrerete con una Luna guerriera che minerà la vostra serenità interiore. Avvertirete una sorta di frizione tra ciò che desiderate comunicare e come venite effettivamente percepiti dagli altri. In ambito lavorativo o familiare, difendetevi dalle critiche con eleganza: non avrete bisogno di alzare la voce per dimostrare il vostro valore, ma solo di restare saldi sulle vostre posizioni. La tensione accumulata potrebbe riflettersi sul fisico, quindi cercate il relax a ogni costo, magari staccando il telefono mezz’ora prima del solito. Eviterete così di alimentare polemiche sterili che non porterebbero a nulla se non a un inutile dispendio di energia mentale. La serata vi chiederà di chiudervi in un guscio protettivo per ricaricare le batterie in vista dei prossimi giorni.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 6. Parola chiave: apritevi al dialogo per evolvere, evitate di alimentare pensieri oscuri e malinconici.

Vi sentirete come un re senza corona in una giornata che vi richiederà molta umiltà. Le stelle vi suggeriscono di mettere da parte l’orgoglio: apritevi al dialogo per evolvere, poiché solo attraverso il confronto costruttivo con chi la pensa diversamente potrete sbloccare una situazione stagnante. È fondamentale che facciate uno sforzo conscio per evitare di alimentare pensieri oscuri e malinconici, che oggi potrebbero bussare alla vostra porta approfittando di un momento di stanchezza. Non rimuginate sui torti subiti nel passato, ma concentratevi sulla costruzione di un presente più luminoso. Se vi sentirete messi in ombra, non reagite con aggressività, ma con la nobiltà d’animo che vi contraddistingue. La vostra evoluzione passerà per la capacità di ammettere le vostre fragilità davanti alle persone che amate davvero.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 6. Parola chiave: ottimismo presente ma troppa intransigenza, non aggrappatevi testardamente alle vostre convinzioni.

Il Sole ha appena lasciato il vostro segno e vi sentite ancora avvolti da una scia di energia positiva, tuttavia l’aspetto dei pianeti veloci vi renderà particolarmente spigolosi. Sebbene l’ottimismo sia presente nel vostro approccio generale, rischierete di rovinare i rapporti interpersonali a causa di una troppa intransigenza. Avrete la tendenza a credere di possedere la verità assoluta: il consiglio degli astri è di non aggrapparvi testardamente alle vostre convinzioni, specialmente in ambito professionale. Ascolterete opinioni diverse senza bollarle immediatamente come errate e scoprirete che la flessibilità è la vostra migliore alleata. Il successo di questa giornata dipenderà tutto dalla vostra capacità di mediare e di sorridere anche di fronte alle divergenze di vedute.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6,5. Parola chiave: verità non facili da ammettere, non isolatevi e gestite bene le energie.

La giornata di giovedì vi porrà di fronte a uno specchio interiore piuttosto severo. Emergeranno alcune verità non facili da ammettere, legate forse a un progetto che non sta decollando o a un rapporto che richiede un aggiustamento di rotta. Il vostro istinto primario sarà quello di fuggire o di chiudervi in voi stessi, ma le stelle vi esortano: non isolatevi. Cercate il supporto di amici fidati o del partner, perché il confronto esterno vi aiuterà a ridimensionare i problemi. Sarà inoltre fondamentale che gestiate bene le energie: non disperdete la vostra forza vitale in mille rivoli, ma canalizzatela verso un unico obiettivo prioritario. Riconoscerete i vostri limiti e questo non vi renderà deboli, ma incredibilmente più consapevoli e pronti per la riscossa.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre) Voto 6,5. Parola chiave: energia in aumento ma rischio negligenza, imponetevi un minimo di disciplina.

Sentirete un fremito di vitalità che vi spingerà a voler fare tutto e subito. Con questa energia in aumento, avrete l’impressione di poter scalare le montagne, ma attenzione al rovescio della medaglia: il rischio negligenza è dietro l’angolo. Presi dall’entusiasmo, potreste trascurare dettagli fondamentali in un contratto o dimenticare una promessa fatta a una persona cara. Per evitare scivoloni, imponetevi un minimo di disciplina e stilate una lista di priorità da seguire scrupolosamente. Non lasciate che la vostra natura libera vi faccia perdere di vista le responsabilità quotidiane che richiedono precisione. Se riuscirete a incanalare la vostra esuberanza in un binario ordinato, otterrete risultati sorprendenti entro il calare del sole.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: comunicazione esaltata e incontri felici, ma evitate gli eccessi pericolosi per i nervi.

Sarete i protagonisti di scambi verbali brillanti e la vostra vita sociale riceverà una spinta notevole. Avrete una comunicazione esaltata che vi permetterà di convincere chiunque della validità delle vostre idee, facilitando incontri felici sia nel lavoro che nel tempo libero. Tuttavia, la troppa stimolazione esterna potrebbe giocarvi brutti scherzi: evitate gli eccessi pericolosi per i nervi, come il consumo eccessivo di caffeina o il restare coinvolti in troppe discussioni contemporaneamente. Cercate di mantenere quel baricentro che vi rende celebri per l’equilibrio, senza farvi travolgere dal caos festoso che vi circonda. La vostra diplomazia sarà l’arma vincente per risolvere un piccolo battibecco tra amici o colleghi.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7,5. Parola chiave: legami proficui e maggiore sicurezza, ma attenzione a non caricarvi troppo del peso altrui.

Le stelle di domani vi regaleranno una sensazione di stabilità che non provavate da tempo. Sperimenterete legami proficui che vi faranno sentire protetti e valorizzati, portandovi a una maggiore sicurezza nelle vostre capacità personali. Sarete il punto di riferimento per molte persone, ma qui risiede l’insidia: prestate attenzione a non caricarvi troppo del peso altrui. Il vostro altruismo è ammirevole, ma non dovrete diventare la discarica emotiva di chi vi circonda. Imparerete a dire di no con dolcezza, preservando il vostro spazio sacro per non arrivare a sera completamente svuotati. Godetevi questa ritrovata autostima e usatela per pianificare un piccolo cambiamento domestico.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7,5. Parola chiave: istinto infallibile e sonno rigenerante, usate l’intuizione senza manipolare gli altri.

Domani la logica ferrea che solitamente vi guida lascerà spazio a un istinto infallibile. Sentirete le situazioni prima ancora che accadano e questo vi permetterà di muovervi con una grazia insolita tra gli impegni della giornata. Grazie a un sonno rigenerante, vi sveglierete con la mente lucida e il corpo pronto all’azione. Il cielo vi invita però a una riflessione etica: usate l’intuizione senza manipolare gli altri. La vostra capacità di leggere le persone potrebbe indurvi a muovere i fili a vostro vantaggio, ma la vera vittoria arriverà solo se agirete con estrema trasparenza e onestà intellettuale. Affidatevi alle vostre sensazioni epidermiche e non sbaglierete un colpo, specialmente negli affari di cuore.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 8. Parola chiave: porte aperte per cambiare vita, avanzate con fiducia e puntate sull’armonia.

Si respira un’aria di grande rinnovamento per voi. Le stelle indicano chiaramente che ci sono porte aperte per cambiare vita, che si tratti di un nuovo percorso professionale o di una trasformazione radicale nel modo di gestire i sentimenti. Non abbiate paura dell’ignoto: avanzate con fiducia e lasciatevi alle spalle le vecchie zavorre che hanno rallentato la vostra marcia negli ultimi mesi. In questa fase di transizione, puntate sull’armonia interiore e cercate di conciliare le ambizioni personali con il benessere di chi vi sta accanto. Il vostro successo non sarà solo materiale, ma profondamente spirituale. Un segnale importante arriverà nel pomeriggio: coglietelo senza esitazione.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8,5. Parola chiave: dinamismo al massimo e benessere totale, uscite dalle abitudini e divertitevi.

Domani sarete un’autentica forza della natura. Con un dinamismo al massimo, riuscirete a portare a termine compiti che rimandavate da settimane con una facilità disarmante. Vi sentirete avvolti da uno stato di benessere totale, sia fisico che mentale, che vi renderà radiosi agli occhi degli altri. Il consiglio del cielo è chiaro: uscite dalle abitudini consolidate. Provate un nuovo ristorante, cambiate percorso per tornare a casa o chiamate qualcuno che non sentite da tempo. Soprattutto, divertitevi: avete lavorato sodo e ora meritate di godere dei frutti del vostro impegno senza sensi di colpa. La serata promette scintille per chi è in cerca di nuove emozioni sentimentali.

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) Voto 9. Parola chiave: equilibrio relazionale ritrovato e grande ottimismo, fate ciò che vi piace.

Vivrete una giornata di grazia assoluta, dove ogni tessera del puzzle sembrerà andare finalmente al suo posto. Sperimenterete un equilibrio relazionale ritrovato, sanando vecchie ferite con il partner o con un familiare stretto attraverso il potere del perdono e della comprensione. Sarete animati da un grande ottimismo che contagerà chiunque incroci il vostro cammino, trasformandovi nel centro gravitazionale di ogni situazione sociale. Il diktat degli astri per giovedì è semplice: fate ciò che vi piace. Non ponetevi limiti e non lasciatevi condizionare dai doveri, perché oggi il piacere è la vostra bussola verso il successo. Sarete irresistibili e la fortuna vi sorriderà in ogni piccola sfida quotidiana.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 9. Parola chiave: clima rilassato e successo sociale, avete tutte le carte in mano per brillare.

Con il Sole che splende nel vostro segno, vi sentirete finalmente padroni del vostro destino. Vi muoverete in un clima rilassato che vi permetterà di esprimere il vostro talento artistico e la vostra empatia senza filtri. Il successo sociale sarà una conseguenza naturale del vostro carisma magnetico: riceverete inviti, complimenti e proposte che solleticheranno la vostra ambizione. Ricordate che in questo giovedì avete tutte le carte in mano per brillare, quindi non abbiate paura di stare al centro dell’attenzione. La vostra sensibilità non sarà una debolezza, ma il motore che vi porterà a conquistare traguardi importanti. È il momento perfetto per lanciare un desiderio all’universo: la risposta non tarderà ad arrivare.