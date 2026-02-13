L’oroscopo di domani 15 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: cosa dicono le stelle

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo di domenica 15 febbraio 2026 si delinea sotto un cielo di metà febbraio che invita alla riflessione e al consolidamento degli obiettivi. In questa domenica che segue la festa degli innamorati, le configurazioni planetarie suggeriscono un passaggio importante tra l’introspezione invernale e la voglia di rinnovamento primaverile. La Luna, con i suoi transiti delicati, influenzerà l’umore collettivo, spingendo molti a cercare un equilibrio tra le ambizioni personali e la necessità di armonia domestica. Sarà una giornata in cui la parola d’ordine sarà “metamorfosi”: chi saprà ascoltare i segnali del proprio corpo e della propria mente riuscirà a trarre il massimo vantaggio da questa configurazione astrale.

In questo scenario astrologico, i segni che godranno di una marcia in più grazie al favore incondizionato delle stelle sono i Gemelli, l’Acquario e il Toro. Questi tre protagonisti dello zodiaco sapranno cavalcare l’onda dell’entusiasmo e della stabilità, trasformando ogni piccola occasione in un successo personale. Mentre altri segni dovranno lottare contro una sottile apatia o piccoli imprevisti comunicativi, i favoriti brilleranno per carisma e lucidità mentale.

Preparatevi a scoprire come le stelle guideranno la vostra domenica di metà febbraio, tra desideri di fuga e necessità di concretezza.

L’oroscopo di domenica 15 febbraio 2026, con i voti e le parole chiave per ciascun segno, in ordine crescente di punteggio

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 5. Parola chiave: stress e demotivazione, avrete bisogno di solitudine per ricaricare le energie ed evitare il grigiore. Purtroppo, la vostra domenica non brillerà come avreste sperato. Vi sentirete avvolti da una nuvola di stanchezza che minerà il vostro entusiasmo abituale. Le stelle indicano che vivrete momenti di forte stress e demotivazione, forse causati da alcune scadenze imminenti o da tensioni familiari che non avete ancora risolto del tutto. Invece di forzarvi a sorridere in contesti sociali che non vi appartengono in questo momento, cercherete il rifugio sicuro delle vostre mura domestiche. Avrete bisogno di solitudine per ricaricare le vostre energie mentali ed evitare che il grigiore interiore si trasformi in malumore verso chi vi ama. Non colpevolizzatevi se deciderete di declinare un invito: il vostro benessere psicofisico dovrà avere la priorità assoluta. Entro sera, il silenzio vi restituirà un po’ di serenità.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 6. Parola chiave: diplomazia necessaria, evitate l’ironia pungente e moderate i toni per non ferire le sensibilità. La vostra solita esuberanza oggi potrebbe risultare fuori luogo o, peggio, essere fraintesa. Il cielo di questa domenica vi richiederà una diplomazia necessaria per navigare in acque che si preannunciano leggermente agitate, soprattutto nei rapporti di coppia o con i parenti stretti. Tenderete a usare un’ironia che, sebbene nelle vostre intenzioni sia innocua, risulterà per gli altri troppo tagliente. Per questo motivo, eviterete l’ironia pungente e cercherete di moderare i toni per non ferire le sensibilità altrui, specialmente quelle delle persone più fragili che vi circondano. Sarà una giornata di apprendimento: capirete che a volte il silenzio o una parola dolce valgono più di una verità sbattuta in faccia con troppa foga. Se riuscirete a controllare l’impulsività, la serata scorrerà via senza troppi scossoni.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 6,5. Parola chiave: organizzazione e prudenza, agite in autonomia ma fate attenzione agli sforzi fisici. Vi attende una giornata di gestione e di piccoli passi. Non sarà il momento dei grandi colpi di scena, ma piuttosto di una metodica semina. Le stelle suggeriscono che punterete tutto su organizzazione e prudenza, cercando di mettere ordine nel caos che si è accumulato sulla vostra scrivania o nella vostra mente durante la settimana. Agirete in autonomia, preferendo non delegare compiti importanti, poiché sentirete che solo voi potrete curare ogni dettaglio alla perfezione. Tuttavia, il cielo vi lancia un monito: fate molta attenzione agli sforzi fisici. Non sarà la giornata ideale per allenamenti intensi o traslochi improvvisati; il rischio di piccoli infortuni o contratture sarà dietro l’angolo. Ascoltate i segnali del corpo e concedetevi le giuste pause tra un impegno e l’altro.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 7. Parola chiave: efficienza e creatività, superate l’indecisione iniziale per avviare nuovi progetti promettenti. La mattina potrebbe iniziare con un briciolo di pigrizia o qualche dubbio di troppo su quale direzione intraprendere, ma non lascerete che questo vi blocchi. Una volta scossi di dosso il torpore, sprigionerete una combinazione vincente di efficienza e creatività. Sarete in grado di vedere soluzioni laddove gli altri vedono solo ostacoli. Grazie a questo slancio, supererete l’indecisione iniziale e userete il pomeriggio per avviare nuovi progetti promettenti che bollivano in pentola da tempo. Che si tratti di un hobby che volete trasformare in qualcosa di più o di un’idea per la casa, avrete la grinta necessaria per porre le prime pietre. La vostra capacità di leadership sarà magnetica, ma cercate di non essere troppo autoritari con chi cercherà solo di darvi una mano.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7,5. Parola chiave: fiuto e lungimiranza, riorganizzate gli obiettivi per proiezioni precise. Sarete dotati di una chiarezza mentale invidiabile. Questa domenica vi vedrà particolarmente proiettati verso il futuro, con una capacità di analisi che vi permetterà di anticipare i tempi. Metterete in campo fiuto e lungimiranza, doti che vi serviranno per capire quali rami secchi tagliare nella vostra vita professionale e personale. Riorganizzerete gli obiettivi per proiezioni precise, evitando di disperdere le vostre preziose energie in mille rivoli inutili. Sarà il momento ideale per pianificare gli investimenti o per decidere una nuova strategia d’azione per i mesi a venire. Anche in amore, la vostra visione sarà più matura: non vi accontenterete di risposte vaghe, ma cercherete basi solide su cui costruire. La determinazione non vi mancherà di certo.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 7,5. Parola chiave: comunicazione delicata, sfruttate il momento per negoziare ed esprimere le vostre idee con calma. Solitamente siete persone di poche parole e molti fatti, ma questa domenica le stelle vi chiederanno di invertire la tendenza. Vi troverete in situazioni dove una comunicazione delicata sarà l’unica chiave per aprire porte che sembravano sigillate. Sfrutterete il momento favorevole per negoziare un accordo o per esprimere le vostre idee con calma a chi finora non vi aveva ascoltato. La vostra autorevolezza non sarà imposta con la forza, ma con la ragionevolezza e la dolcezza dei modi. Sarà una giornata eccellente per chiarire malintesi con il partner o per spiegare ai figli alcune decisioni importanti. La vostra capacità di mediazione vi farà guadagnare il rispetto di tutti, portando una ventata di pace e comprensione nell’ambiente circostante.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 7,5. Parola chiave: dinamismo e pazienza, lasciate maturare le situazioni e puntate tutto sullo spirito di squadra. Vi muoverete con una grazia insolita in questa domenica che vi vede attivi e propositivi. Riuscirete a coniugare dinamismo e pazienza, un binomio raro per il vostro segno spesso incline ai sogni a occhi aperti. Capirete che non tutto si può ottenere immediatamente e saprete lasciare maturare le situazioni, sia in ambito lavorativo che affettivo, senza mostrare ansia. Puntando tutto sullo spirito di squadra, riuscirete a coinvolgere amici o collaboratori in un’iniziativa che vi sta a cuore, ottenendo risultati migliori di quelli che avreste raggiunto da soli. La serata vi riserverà una piacevole sorpresa: un riconoscimento o un gesto d’affetto inaspettato vi confermerà che la strada intrapresa è quella giusta. Continuate a nuotare con fiducia.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8. Parola chiave: coerenza ed empatia, siate fedeli ai vostri principi e approfondite i nuovi progetti. Per voi il cielo di questa domenica si colorerà di tonalità calde e rassicuranti. Sarete un punto di riferimento per chi vi sta vicino, grazie a una straordinaria combinazione di coerenza ed empatia. Riuscirete a essere fedeli ai vostri principi senza risultare rigidi, anzi, la vostra capacità di ascolto sarà ai massimi livelli. Molti si rivolgeranno a voi per un consiglio e voi saprete darlo con il cuore in mano. Nel frattempo, non trascurerete i vostri interessi: approfondirete i nuovi progetti con la tipica dedizione del vostro segno, ponendo basi solidissime per il futuro prossimo. In amore, la stabilità sarà la vostra forza; vivrete momenti di grande intensità emotiva con il partner, riscoprendo il piacere delle piccole cose fatte insieme. Sarete solidi come una roccia e dolci come il miele.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 8. Parola chiave: concessioni e fascino, mostratevi comprensivi nelle relazioni per ottenere ciò che desiderate. Sarete i veri strateghi del cuore in questa giornata di metà febbraio. Avrete capito che la rigidità non porta da nessuna parte e deciderete di giocare la carta delle concessioni e fascino. Invece di puntare i piedi su questioni di principio, vi mostrerete comprensivi nelle relazioni, pronti a venire incontro alle esigenze degli altri. Questa morbidezza, unita a un sex-appeal in ascesa, vi permetterà di ottenere ciò che desiderate senza alcuno sforzo apparente. Gli altri saranno soggiogati dal vostro nuovo modo di porvi, meno critico e più accogliente. Sarà una domenica perfetta per le nuove conoscenze o per riaccendere la scintilla in un rapporto di lunga data. La vostra intelligenza emotiva sarà la vostra arma segreta: usatela con saggezza e i risultati non tarderanno ad arrivare.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 8. Parola chiave: sicurezza e persuasione, la vostra capacità di adattamento attirerà simpatie spontanee. Vi sentirete finalmente in equilibrio con il mondo esterno. La giornata di domenica vi regalerà una dose extra di sicurezza e persuasione, rendendovi interlocutori irresistibili in ogni contesto. Che si tratti di un pranzo formale o di un’uscita spensierata con gli amici, la vostra capacità di adattamento attirerà simpatie spontanee da parte di chiunque incontrerete. Sarete in grado di gestire anche le personalità più difficili con un sorriso e una parola gentile, diventando i catalizzatori del buonumore generale. Questo stato di grazia vi permetterà anche di avanzare richieste che in passato avevate timore di formulare. Riceverete risposte positive e vi sentirete gratificati per il vostro impegno sociale. Brillerete di luce propria, illuminando la giornata di chi vi circonda.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 8,5. Parola chiave: umorismo contagioso, usate il vostro buonumore per coinvolgere i cari in serate festive. Siete sul podio dei segni più fortunati e la vostra energia sarà semplicemente elettrizzante. Sprigionerete un umorismo contagioso che renderà impossibile a chiunque restare seri in vostra presenza. Userete questo vostro dono prezioso e il vostro buonumore per coinvolgere i cari in serate festive o in attività ludiche che scacceranno ogni residuo di noia domenicale. Sarete l’anima della festa, il motore immobile di ogni iniziativa brillante. La vostra mente viaggerà a mille all’ora, sfornando battute e idee originali che lasceranno tutti a bocca aperta. Oltre al divertimento, le stelle vi favoriranno anche nei piccoli colpi di fortuna: una telefonata inaspettata o un incontro casuale potrebbero aprirvi porte interessanti per la settimana entrante. Godetevi questo momento di pura euforia.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 8,5. Parola chiave: evoluzione e orgoglio, i successi iniziali e le lezioni del passato vi rendono fieri dei vostri progetti. Siete i re incontrastati di questa domenica 15 febbraio. Vivrete un momento di profonda evoluzione e orgoglio, guardandovi indietro e realizzando quanta strada abbiate fatto negli ultimi tempi. I successi iniziali che state ottenendo nei vostri campi d’interesse e le preziose lezioni del passato vi renderanno fieri dei vostri progetti, spingendovi a osare ancora di più. Vi sentirete in totale sintonia con l’energia dell’Universo, quasi come se ogni pezzo del puzzle stesse finalmente andando al suo posto. La vostra visione originale del mondo sarà apprezzata e condivisa da persone influenti o da amici che credono in voi. In amore, sarete magnetici e indipendenti, un mix che risulterà irresistibile per chi cerca una relazione basata sulla libertà e sullo stimolo intellettuale. Il futuro vi sorride.