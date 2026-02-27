L’oroscopo della settimana dal 2 all’8 marzo e la classifica di Jonathan: il Leone risplende tra le stelle

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo della settimana che va dal 2 all’8 marzo 2026 si preannuncia come un passaggio astrologico di fondamentale importanza, segnato da un risveglio delle coscienze e da una spinta verso il rinnovamento profondo. Con il Sole che attraversa il segno dei Pesci, l’atmosfera si tingerà di sogni e intuizioni, mentre i movimenti di Marte e Venere suggeriranno un dinamismo nuovo nelle relazioni interpersonali. Saranno sette giorni in cui la sensibilità dovrà sposarsi con la pragmaticità per non perdere la bussola nel mare delle emozioni.

In questo scenario cosmico così vibrante, tre segni godranno di una protezione speciale da parte delle stelle: il Leone, che dominerà la scena con un carisma travolgente, i Pesci, avvolti da una nuvola di romanticismo e fortuna negli affari, e lo Scorpione, che saprà trasformare la passione in una leva per il successo professionale.

Preparatevi a navigare tra le onde del destino, scoprendo come le configurazioni astrali influenzeranno i vostri passi quotidiani.

Oroscopo e classifica dei 12 segni zodiacali in ordine crescente di fortuna per la settimana dal 2 all’8 marzo

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 5,5. Parola chiave: fase introversa e faticosa, non trascurate la salute mentale e il relax. Sentirete il peso di responsabilità che sembreranno improvvisamente troppo gravose per le vostre spalle. Le stelle indicano che vivrete una fase introversa e faticosa, in cui il desiderio di chiudervi nel vostro guscio sarà molto forte. Sul lavoro, la sensazione di remare controcorrente vi accompagnerà per gran parte della settimana; avrete l’impressione che i vostri sforzi non vengano pienamente riconosciuti. Tuttavia, il vero monito del cielo riguarda il vostro benessere interiore: non trascurate la salute mentale cercando di essere sempre i più forti del gruppo. Concedetevi il lusso del relax e non sentitevi in colpa se dovrete dire di no a qualche impegno mondano. Recupererete le energie solo se saprete fermarvi in tempo.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6. Parola chiave: buona comunicazione per risolvere incomprensioni, ma non trascurate il riposo. Vi troverete in una posizione mediana, dove la gestione della parola sarà il vostro asso nella manica ma anche la vostra sfida principale. Sfrutterete una buona comunicazione per chiarire quelle ombre che, nelle settimane scorse, hanno reso tesi i rapporti con i colleghi o con il partner. Sarete in grado di spiegare le vostre ragioni senza alzare i toni, a patto però di non agire sotto stress. Le stelle vi avvertono: la vostra proverbiale energia non è infinita. Non trascurate il riposo serale e cercate di non sovraccaricare l’agenda di appuntamenti. Se riuscirete a bilanciare l’attività verbale con momenti di silenzio rigenerante, arriverete alla fine della settimana senza eccessivi affanni.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 6. Parola chiave: ottime vibrazioni sentimentali, ma attenzione a non collassare per l’eccesso di attività fisica. Il vostro cuore batterà a un ritmo armonioso, regalandovi ottime vibrazioni sentimentali che renderanno i rapporti di coppia fluidi e piacevoli. Chi è single farà incontri stimolanti, anche se forse privi di quel fuoco che cercate. Il problema, per voi, risiederà nel corpo e nella gestione delle energie materiali. Sarete presi da una smania di perfezionismo estetico o da una voglia di rimettervi in forma troppo repentina. Fate attenzione a non collassare a causa di un eccesso di attività fisica o di una tabella di marcia sportiva troppo rigida. Le stelle vi suggeriscono di moderare l’entusiasmo in palestra o nelle lunghe corse all’aperto: la salute va preservata con la stessa grazia che mettete nei vostri modi.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 6,5. Parola chiave: opportunità professionali in arrivo, ma servono tempo, costanza e dieta equilibrata. Il cielo della settimana vi metterà davanti a sfide interessanti sul piano della carriera. Vedrete profilarsi all’orizzonte delle opportunità professionali concrete, ma non aspettatevi che i frutti cadano dall’albero senza fatica. Gli astri vi ricorderanno che per consolidare questi successi serviranno tempo e costanza: i colpi di fortuna saranno rari, mentre premierà il lavoro di semina accurato. Sul fronte personale, dovrete prestare molta attenzione al vostro rapporto con il cibo, spesso valvola di sfogo per le vostre ansie. Una dieta equilibrata sarà fondamentale per non sentirvi pesanti e svogliati proprio nel momento in cui dovrete dare il massimo. Ascoltate i segnali del vostro stomaco ed evitate gli eccessi della gola.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre) Voto 6,5. Parola chiave: distacco emotivo utile alla riflessione, ma non abbassate la guardia sul lavoro. In questi giorni preferirete osservare piuttosto che agire. Sperimenterete un distacco emotivo che molti scambieranno per freddezza, ma che per voi sarà estremamente utile alla riflessione. Avrete bisogno di fare il punto della situazione sulla vostra vita privata e sui progetti a lungo termine. Tuttavia, questa introspezione non dovrà distogliervi dai vostri doveri quotidiani. Le stelle vi suggeriscono di non abbassare la guardia sul lavoro: un dettaglio trascurato o una mail non letta potrebbero creare piccoli intoppi burocratici difficili da risolvere in seguito. Restate vigili e precisi come solo voi sapete essere, utilizzando la vostra analisi mentale per migliorare le procedure esistenti.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno) Voto 7. Parola chiave: relazioni instabili che richiedono calma, mentre il lavoro beneficia di un piglio più combattivo. La settimana si presenterà a due facce, come nel vostro stile. Sul fronte del cuore, vi troverete a gestire alcune relazioni instabili che metteranno alla prova la vostra pazienza; servirà molta calma per non cedere alla tentazione di chiudere i ponti per un semplice capriccio o per una parola di troppo. Diversa sarà la situazione in ambito professionale: qui le stelle vi regaleranno un piglio più combattivo e determinato. Non avrete paura di esporre le vostre idee e di difenderle davanti ai superiori. Sarà proprio questa grinta a farvi guadagnare punti preziosi. Gestite l’instabilità privata cercando di non portarla in ufficio, e usate la logica per risolvere i dubbi affettivi.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio) Voto 7. Parola chiave: settimana carica di emozioni e confusione lavorativa, screamate le incombenze superflue. Navigherete in acque profonde, vivendo una settimana carica di emozioni intense che vi renderanno particolarmente empatici verso il prossimo. Questa sensibilità sarà la vostra forza nei rapporti umani, ma potrebbe trasformarsi in un limite sul lavoro, dove la confusione lavorativa regnerà sovrana a causa di troppi impegni sovrapposti. Il consiglio degli astri è netto: screamate le incombenze superflue e concentratevi solo su ciò che è prioritario. Non potrete arrivare ovunque, e cercare di farlo vi porterebbe solo a un esaurimento delle forze. Imparate a delegare e a proteggere il vostro spazio vitale; solo così godrete appieno della bellezza dei sentimenti che vi circonderanno.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 7,5. Parola chiave: svolta positiva e dolce in amore, sul lavoro serve però maggiore disciplina. Un vento di novità soffierà sulla vostra vita sentimentale, portando una svolta positiva e inaspettatamente dolce. Se avete vissuto un periodo di siccità affettiva, questa settimana vi riserverà incontri caldi o un riavvicinamento significativo con il partner. Sarete più propensi alla tenerezza e alla condivisione. Tuttavia, questa distrazione amorosa non dovrà farvi perdere il senso del dovere. Sul lavoro, infatti, le stelle segnalano che servirà una maggiore disciplina per portare a termine i progetti in scadenza. La vostra tendenza a procrastinare potrebbe giocarvi brutti scherzi se non imporrete a voi stessi una routine rigorosa. Godetevi l’amore, ma tenete d’occhio l’orologio.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 7,5. Parola chiave: settimana sensuale e vivace, ma siate flessibili sul lavoro per non perdere i risultati. Vi sentirete attraversati da un’energia magnetica che vi renderà irresistibili agli occhi degli altri. Sarà una settimana sensuale e molto vivace, ideale per chi vuole dare un tocco di pepe alla propria relazione o per chi è in cerca di un’avventura elettrizzante. La vostra mente sarà veloce, ma potreste scontrarvi con qualche muro di gomma in ufficio. Le stelle vi suggeriscono: siate flessibili di fronte ai cambiamenti di programma. Se vi impunterete su una posizione rigida, rischierete di compromettere i risultati ottenuti con fatica. Adattatevi alle circostanze con la vostra solita intelligenza anticonformista e vedrete che ogni ostacolo si trasformerà in un’opportunità di crescita.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 8. Parola chiave: passione intensa e ottime opportunità lavorative, a patto di gestire bene lo stress. Entrerete in una fase di grande potere personale. Le stelle vi regaleranno una passione intensa che travolgerà ogni vostra azione, rendendo il rapporto di coppia profondo e quasi magnetico. Non sarete da meno sul piano della carriera, dove si presenteranno ottime opportunità lavorative che richiederanno coraggio e intuito. Sarete in grado di vedere dove gli altri falliscono. L’unico rischio è l’eccessivo carico che vi metterete sulle spalle: dovrete imparare a gestire bene lo stress per evitare che la tensione accumulata si scarichi sotto forma di malumore improvviso. Usate lo sport o la meditazione come valvola di sfogo per mantenere lucida la vostra mente vincente.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 8,5. Parola chiave: romanticismo alle stelle e grande perspicacia negli affari, ma evitate le decisioni affrettate. Il Sole nel vostro segno vi illuminerà, rendendo questa settimana una delle migliori dell’anno. Vivrete un romanticismo alle stelle, sentendovi in totale sintonia con l’universo e con la persona amata. I sogni sembreranno a portata di mano. Sorprendentemente, sarete molto acuti anche nel settore materiale, mostrando una grande perspicacia negli affari che vi permetterà di concludere accordi vantaggiosi o di intuire investimenti proficui. Il cielo vi mette in guardia solo su un punto: nonostante l’ottimismo, evitate le decisioni affrettate. Prendetevi il tempo necessario per leggere i contratti o per valutare le conseguenze di una scelta importante. La fortuna vi assiste, ma la prudenza vi renderà invincibili.

LEONE (23 luglio – 22 agosto) Voto 9. Parola chiave: momento d’oro e piccante in amore, restate determinati e ignorate le malelingue. Siete voi i sovrani assoluti di questo oroscopo settimanale. Le stelle hanno deciso di premiare la vostra audacia regalandovi un vero e proprio momento d’oro. In amore, il clima si farà decisamente piccante e gratificante; la vostra autostima sarà ai massimi storici e questo vi renderà dei veri conquistatori. Sul lavoro, nessuno riuscirà a fermare la vostra ascesa, a patto che restiate determinati sui vostri obiettivi principali. Non perdete tempo prezioso a rispondere a chi cerca di sminuirvi: ignorate le malelingue e l’invidia di chi non riesce a stare al vostro passo. Il successo è a un passo, procedete a testa alta verso la meta, illuminando il percorso con la vostra inesauribile energia solare.