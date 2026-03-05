L’oroscopo del weekend 7-8 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Pesci e Scorpione superlativi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 ci traghetta nel cuore pulsante della stagione dei Pesci, un periodo dell’anno dove il confine tra sogno e realtà si fa sottile e le emozioni scorrono come fiumi in piena. Questo fine settimana sarà caratterizzato da un cielo di grande fermento intuitivo: la Luna e Nettuno danzeranno in un abbraccio che favorirà l’introspezione, mentre Marte regalerà la grinta necessaria per trasformare le visioni in azioni concrete. Sarà un weekend di bilanci ma anche di grandi slanci, dove il cuore cercherà risposte che la ragione non sempre riesce a codificare.

In queste quarantotto ore, l’energia astrale premierà chi saprà ascoltare il proprio istinto profondo senza farsi condizionare dalle scadenze del quotidiano. I segni che splenderanno di luce propria, risultando i più favoriti dalle stelle, sono i Pesci, lo Scorpione e la Vergine, capaci di dominare le maree emotive con grazia e intelligenza.

Ecco la classifica dei 12 segni zodiacali per il weekend del 7-8 marzo, dal voto più basso alla vetta dello zodiaco

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 6. Parola chiave: giornata riflessiva e solitaria, cercate chiarezza e ottimismo nei dialoghi misurando bene le parole. Vi ritroverete a vivere un fine settimana insolitamente pacato, quasi silenzioso rispetto ai vostri standard abituali. Avvertirete il bisogno di staccare la spina dal caos esterno perché vivrete una giornata riflessiva e solitaria, utile per rimettere in ordine i pezzi del puzzle della vostra vita privata. Gli astri vi consigliano di non forzare la mano nelle discussioni familiari: cercate chiarezza e ottimismo nei dialoghi, ma fatelo con estrema prudenza. Dovrete imparare a misurare bene le parole, poiché un commento troppo schietto o mal interpretato potrebbe innescare malumori superflui. Sarà un tempo di semina interiore, dove il silenzio varrà più di mille discorsi.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 6,5. Parola chiave: umore inizialmente instabile, ritrovate però armonia e diplomazia facendo attenzione ai movimenti bruschi. Sabato potreste svegliarvi con un senso di insofferenza difficile da spiegare, complice un umore inizialmente instabile che rischierà di influenzare i vostri rapporti più stretti. Tuttavia, nel corso delle ore, la configurazione astrale muterà a vostro favore: ritroverete però armonia e diplomazia, permettendovi di appianare eventuali divergenze nate in mattinata. Sul piano fisico, le stelle vi invitano alla prudenza: fate attenzione ai movimenti bruschi e non caricate eccessivamente la schiena o le articolazioni se deciderete di dedicarvi allo sport. Ascolterete i messaggi del vostro corpo e sceglierete la via della moderazione per rigenerarvi.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6,5. Parola chiave: rigore morale e azioni decise, avete lo spirito in ebollizione e grande intuito ma il corpo richiede riposo. Sentirete dentro di voi una spinta fortissima verso il cambiamento. Manifesterete un rigore morale e azioni decise che stupiranno chi vi sta accanto, solitamente abituato alla vostra dolcezza accomodante. In questo weekend avrete lo spirito in ebollizione e grande intuito, percependo in anticipo le intenzioni altrui, ma dovrete fare i conti con un calo energetico improvviso. Nonostante la mente corra veloce, ricordate che il corpo richiede riposo: non ignorate i segnali di stanchezza. Dedicherete la domenica al relax totale, lasciando che le vostre intuizioni fermentino nel silenzio della vostra casa, pronti a tradurle in pratica da lunedì.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: serenità familiare e voglia di concretezza, seguite istinto e determinazione senza farvi bloccare dalle apparenze. Dopo una settimana lavorativa intensa, cercherete rifugio negli affetti più cari. Vivrete momenti di piacevole serenità familiare e voglia di concretezza, mettendo da parte i dubbi che spesso vi tormentano nelle scelte quotidiane. Le stelle vi spronano a non fermarvi alla superficie: seguite istinto e determinazione senza farvi bloccare dalle apparenze o dal giudizio altrui. Se avete un progetto in sospeso che riguarda l’abitazione o la convivenza, questo è il momento giusto per parlarne seriamente. Dimostrerete un volto più risoluto del solito, guadagnandovi il rispetto di chi pensava di potervi manipolare con la solita cortesia.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7. Parola chiave: seguite l’istinto senza farvi logorare dai dubbi, mantenete la calma diplomatica ma attenzione alla distrazione. Il weekend vi inviterà a un’azione ponderata ma istintiva al tempo stesso. Seguirete l’istinto senza farvi logorare dai dubbi, un atteggiamento che vi permetterà di risolvere un piccolo enigma sentimentale o lavorativo che vi trascinate da giorni. Tuttavia, dovrete sforzarvi di non essere troppo irruenti: mantenete la calma diplomatica soprattutto durante il pranzo domenicale, quando potrebbero emergere vecchi dissapori. Fate molta attenzione alla distrazione: potreste dimenticare le chiavi o un appuntamento importante. Se riuscirete a restare focalizzati, otterrete risultati sorprendenti in ambiti che credevate ormai chiusi.

ACQUARIO (20 gennaio – 19 febbraio) Voto 7. Parola chiave: fiducia in ripresa per provocare il cambiamento, sfruttate la chiarezza mentale per selezionare i collaboratori giusti. Sentirete un vento nuovo soffiare sulle vostre vele. Avrete una fiducia in ripresa per provocare il cambiamento che desiderate da tempo, sia esso un restyling estetico o una trasformazione professionale. Questo weekend sarà fondamentale per pianificare le prossime mosse: sfruttate la chiarezza mentale per selezionare i collaboratori giusti o per capire di quali amicizie potete davvero fidarvi. Non vi accontenterete più di compromessi mediocri. La domenica sarà illuminata da una nuova consapevolezza che vi porterà a recidere rami secchi con estrema naturalezza e senza alcun rimpianto, aprendo spazio a novità entusiasmanti.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7. Parola chiave: energia contagiosa e giovialità per osare nuovi approcci, usate riflessione profonda e astuzia per i dossier difficili. Sarete l’anima della festa in questo fine settimana marzolino. Sprigionerete un’energia contagiosa e giovialità per osare nuovi approcci nelle relazioni interpersonali, facilitando incontri interessanti che potrebbero rivelarsi utili per il futuro. Nonostante la vostra facciata spensierata, la mente lavorerà a pieno ritmo: usate riflessione profonda e astuzia per i dossier difficili che vi attendono sulla scrivania la prossima settimana. Sarete capaci di trovare soluzioni creative a problemi complessi, unendo la vostra naturale curiosità a una logica ferrea. Sarà un weekend di equilibrio perfetto tra divertimento e pianificazione strategica.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: usate il sesto senso per dissipare i malintesi, unite realismo e dolcezza per una migliore comprensione amorosa. Le stelle vi regalano una sensibilità superiore in queste giornate. Userete il sesto senso per dissipare i malintesi che si erano creati con un amico o un partner, agendo con una tempestività che non vi è sempre abituale. In amore, la chiave del successo sarà l’equilibrio: unite realismo e dolcezza per una migliore comprensione amorosa, evitando di essere troppo esigenti o, al contrario, troppo accomodanti. Sentirete il bisogno di circondarvi di bellezza e comfort, magari organizzando una piccola gita fuori porta. La vostra stabilità emotiva diventerà un punto di riferimento per le persone che vi circondano.

LEONE (23 luglio – 22 agosto) Voto 7,5. Parola chiave: allontanate le persone negative per consolidare il futuro, assecondate il bisogno di evasione e prendete decisioni ferme. È tempo di fare pulizia nella vostra cerchia sociale. In questo weekend allontanerete le persone negative per consolidare il futuro, rendendovi conto che certi legami drenano solo le vostre energie preziose. Assecondate il bisogno di evasione cercando luoghi nuovi o hobby stimolanti che vi facciano sentire vivi e vibranti. In ambito personale, prenderete decisioni ferme che riguardano la gestione del tempo libero o di un investimento importante. Non avrete paura di dire dei “no” risoluti. La vostra forza di volontà sarà al massimo, permettendovi di tracciare un solco netto tra ciò che eravate e ciò che volete diventare.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre) Voto 8. Parola chiave: efficacia onnipresente e spirito convincente, mostrate ottimismo e complicità gestendo però la nervosità. Sarete dei veri motori inarrestabili durante questo fine settimana. Metterete in campo un’efficacia onnipresente e spirito convincente, riuscendo a convincere chiunque della validità delle vostre idee. È il momento ideale per negoziare o per chiedere un favore che vi sta a cuore. In amore e in famiglia, mostrate ottimismo e complicità, riscoprendo il piacere di fare le cose insieme senza l’assillo della perfezione. Dovrete fare attenzione solo a un piccolo dettaglio: gestire la nervosità che potrebbe emergere se i tempi non saranno rispettati al secondo. Se vi rilasserete, la vostra luce brillerà senza ostacoli.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 8,5. Parola chiave: lucidità e chiaroveggenza per risolvere ogni pendenza, usate creatività e vivacità perché avete tutti gli assi nella manica. Il cielo di marzo vi regala una visione ai raggi X sulla realtà circostante. Dimostrerete una lucidità e chiaroveggenza per risolvere ogni pendenza che finora appariva ingarbugliata, trovando il bandolo della matassa in pochi istanti. Userete creatività e vivacità perché avete tutti gli assi nella manica per trionfare in una sfida personale o professionale. Non temete il confronto, perché la vostra dialettica sarà tagliente ma magnetica. Questo weekend segnerà per voi una sorta di rinascita energetica: vi sentirete padroni del vostro destino, capaci di influenzare gli eventi a vostro favore con un solo sguardo penetrante.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 8,5. Parola chiave: ottimismo a colori e fiducia al top, approfittate del pieno sviluppo e della fantasia per i vostri grandi progetti. Siete i re e le regine incontrastati di questo weekend, immersi in un’aura di magia e realizzazione. Sprigionerete un ottimismo a colori e fiducia al top, attirando a voi circostanze fortunate e incontri sincronici che sembrano scritti nel destino. Le stelle vi suggeriscono di non porvi limiti: approfittate del pieno sviluppo e della fantasia per i vostri grandi progetti, siano essi artistici, lavorativi o legati alla vita privata. Sarete in grado di sognare in grande e, per una volta, avrete anche le gambe solide per camminare verso quei sogni. La vostra empatia sarà un dono prezioso per gli altri, ma ricordate di mettere voi stessi al primo posto.