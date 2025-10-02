Lorena Bianchetti parla del suo rapporto con la fede

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorena Bianchetti, conduttrice di A Sua Immagine, racconta a Today come la fede abbia segnato profondamente la sua vita. A 51 anni, la presentatrice rivela che la svolta è nata tra sogni e preghiere, senza rinunciare al mondo della televisione. “Alle elementari ho ricevuto la chiamata, per poco non diventavo suora”, confessa. Nel 1996 le appare Giovanni Paolo II in sogno: “Nel muro c’era una domanda, gli dicevo: ‘Mi lasci sola?’ e lui rispondeva: ‘tu mi devi seguire’.” Nel sogno si ritrovavano davanti a una finestra circondata da rose; l’anello di osso di elefante trasparente che l’imperativo di Dio le metteva all’anulare diventa un segno: “Da oggi in poi dipende da te”. Al risveglio, Lorena avverte un brivido di luce.

L’approdo ad A Sua Immagine

Da quel momento la conduttrice intraprende una virata: dopo alcuni provini per una serie Mediaset, partecipa al casting di A Sua Immagine nel 1999. All’inizio non era convinta del format; propose un talk e la sua audacia convinse gli autori, che la scelsero come volto dell programma ispirazione cattolica ancora oggi in onda su Rai1, sabato 15:45 e domenica alle 10:30.

La fede accompagna anche l’incontro con suo marito, Bernardo De Luca, avvenuto dopo una preghiera molto forte nella cappella della Madonna della Medaglia Miracolosa a Parigi: “Mi fai capire che cosa devo fare?”. L’amore è arrivato, hanno festeggiato 10 anni di matrimonio e hanno una figlia, Estelle, 6 anni, che frequenta una scuola gestita dalle suore ma con maestre laiche.